Tre match in sette giorni, la Fermana alle prese con la pratica interna Lucchese

SERIE C - Domani, sabato 26 novembre, alle 17.30 il calcio d'inizio della sfida al cospetto dei rossoneri toscani. L'imperativo è quello di tornare a fare bottino pieno per coronare il bel gioco del momento con un adeguato e doveroso ossigeno di classifica. Martedì sarà di nuovo campionato contro la Toscana, vedi la sortita in quel di Siena, mentre sabato prossimo la chiusura del trittico con il ritorno sul prato amico per ricevere la Reggiana

25 Novembre 2022 - Ore 15:24 ...

FERMO – Si riparte dal gol di Bunino, prima emozione del puntero gialloblù in campionato scaturita all’epilogo del derby di Pesaro, per un pari maturato ai titoli di coda dell’ultimo turno di campionato (vedi l’articolo sotto correlato).

Dalla Vis alla Lucchese, match che prenderà vita domani, al “Bruno Recchioni” con calcio d’inizio alle 17.30. Il campionato, dunque, scorre repentino e la Fermana cerca ancora la chiusura del cerchio: trattasi di una squadra lesta ad imbastire interessanti e piacevoli manovre di gioco ma, per le buone sorti di stagione, confermandosi sterile al momento di scoccare la freccia verso la porta altrui.

Una problematica, unita al fatto di incassare comunque reti avverse, che al momento lascia la compagine di mister Protti nei bassifondi della lista, a quota 11, a sole due lunghezze dal fanalino di coda rappresentato dal San Donato Tavernelle. L’imperativo, dunque, è quello di superare in casa l’ostacolo toscano, avanti di dieci lunghezze e pertanto collocato a ridosso dei piani alti di classifica, forte di 21 gettoni. La partita darà luogo al secondo confronto nel professionismo tra le due squadre in terra fermana, dopo lo 0-0 scaturito nel circuito calcistico dell’anno scorso. Un match da vincere a tutti i costi per ritornare ad assaporare i tre punti ed affrontare la settimana entrante caratterizzata dal match di martedì sera a Siena, e sabato venturo di nuovo in casa contro la Reggiana, nel migliore dei modi, vale a dire senza grossi affanni numerici.

Procedendo però con ordine, doveroso concentrarsi sull’impegno di domani, che vedrà scendere nelle Marche un collettivo, quello rossonero, zeppo di incognite. Mister Ivan Maraia farà infatti i conti con le squalifiche di Tiritiello (presumibilmente sostituito da Bachini) e Quirini (al suo posto Merletti) ed insieme allo staff valuterà sino all’ultimo le condizioni di Tumbarello e Franco, con il primo che con tutta probabilità salterà la sfida. Arbitrerà Mattia Ubaldi di Roma 1, a vantare tre precedenti con i gialloblù a partire dalla stagione 2020/21, per il match Cesena-Fermana chiuso sull’1 pari. In rete per i canarini l’indimenticabile bomber Neglia. A seguire i ricordi del torneo successivo, 2021/22, con l’1-0 di Carrarese-Fermana ed infine il match proprio contro la Lucchese, chiuso a reti bianche. Ubaldi sarà assistito da Cristiano Pelosi di Ercolano e Marco Sicurello di Seregno, quarto ufficiale Alessio Vincenzi di Bologna.

