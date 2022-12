Per la Synergie Fermana scatta l’ora della Coppa Italia

1 Dicembre 2022 - Ore 17:07 ...

FERMO – Sabato 3 e domenica 4 dicembre sarà il PalaValentia della cittadina calabrese ad ospitare l’edizione 2022 della Coppa Italia di sitting volley maschile alla quale parteciperà anche la formazione marchigiana della Synergie Fermana.

La competizione, organizzata dalla Fipav e giunta alla sua terza edizione, è riservata alle squadre che, all’ultimo Campionato, si sono classificate nelle prime quattro posizioni e vedrà fronteggiarsi, oltre ai gialloblù, i campioni d’Italia del Nola Città dei Gigli, detentori anche delle prime due edizioni della Coppa Italia, l’Alta Resa Pordenone e la Cedacri Sitting Volley GiocoParma.

A scendere in campo per la compagine fermana saranno Giorgio Canù, Giacomo Cappelletti, Cristiano Crocetti, Jacopo Manamini Pozzi, Alessandro Postacchini, Federico Ripani, Enrico Rossi, Riccardo Rossi, Luca Vallasciani ed il capitano Sergio Venanzoni. A guidarli il coach, Lorenzo Giacobbi, che alla vigilia dichiara: “Siamo orgogliosi di essere presenti a questo evento nazionale, rappresentando Fermo e le Marche. È una tappa importante del percorso di questa squadra e sarà sicuramente stimolante confrontarci con le altre formazioni più forti d’Italia in vista poi dell’inizio del Campionato”.

La Coppa Italia rappresenta infatti il primo appuntamento della nuova stagione federale del sitting volley, che vedrà anche quest’anno protagonista la Scuola di Pallavolo Fermana su tutti i fronti. “Il sitting volley è uno dei pilasti della nostra società – commenta orgoglioso il presidente Remo Giacobbi -. Ci spendiamo quotidianamente per diffondere la sua conoscenza nelle scuole, cercando di far cogliere ai ragazzi, e non soltanto, la grande opportunità che offre anche a chi crede che la propria disabilità rappresenti solo un limite. Oltre a questo, c’è lo spirito agonistico, la grande voglia di tornare a giocare e di farlo al massimo delle nostre potenzialità. Sono sicuro che in Calabria scenderemo in campo con tutta la grinta che ci ha sempre contraddistinti”.

Il programma delle gare vedrà nella giornata di sabato le due semifinali incrociate basate sulla classifica finale del Campionato Italiano 2022. Alle ore 20.00 Gioco Parma contrapposta all’Alta Resa, mentre alle 20.15 Nola Città dei Gigli contro Synergie Fermana. Domenica mattina le finali, con le squadre perdenti impegnate alle 9.00 nella sfida per il terzo e quarto posto, mentre le squadre vincenti si affronteranno a seguire nella finalissima che decreterà il vincitore assoluto.