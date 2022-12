smart #1, il crossover elettrico esordisce a Civitanova

Sirio, società del Gruppo Cascioli, già concessionaria dei brand Mercedes-Benz e Toyota, a partire dal primo gennaio 2023 sarà dealer ufficiale smart anche per la provincia di Macerata, oltre che a Fermo, Ascoli-Piceno, Teramo e L’Aquila.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre nel centro storico di Civitanova, lungo Corso Umberto I, Sirio presenterà in anteprima assoluta la nuova smart #1, primo modello 100% elettrico nato dalla sinergia fra Mercedes-Benz e i cinesi della Geely (maggiori azionisti del colosso tedesco).

Le sembianze sono quelle di un crossover urbano che si distingue notevolmente dal linguaggio stilistico di ForTwo e ForFour, che abbiamo finora conosciuto. Lunga 4,27 metri, la smart #1 è studiata per concorrere nell’affollato segmento delle B-Suv di taglia urbana, gettonatissime dalla clientela europea.

«È l’inizio di una nuova era per il brand – afferma Giuseppe Cascioli ad del Gruppo – che entra nel segmento dei piccoli Suv, molto richiesti nel mercato italiano. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo, considerando che le competitor elettriche con la stessa autonomia (circa 450 KM), hanno listini più alti. È un prodotto di Design e molto tecnologico e siamo sicuri che i nostri clienti apprezzeranno. La nuova smart #1 sarà presentata in anteprima assoluta a Civitanova ma per averla sarà necessario attendere ancora qualche mese».

Il crossover elettrico smart #1 rappresenta l’inizio di una nuova era per il brand, perché segna il definitivo passaggio di smart a costruttore completamente elettrico che abbandonerà la “Due posti” per far spazio ad auto di maggiori dimensioni.

La nuova smart #1 misura infatti 4.270 mm lunghezza x 1.822 mm larghezza x 1.636 mm altezza, con un passo di 2.750 mm. I cerchi possono essere fino a 19 pollici. Il bagagliaio dispone di una capacità di 323-411 litri. Anche davanti c’è un piccolo bagagliaio da 15 litri dove poter collocare, per esempio, il cavo per la ricarica.

La smart #1 è proposta nella versione trazione posteriore e offre un gruppo motopropulsore elettrico da 200 kW abbinato ad una batteria di 66 kWh e un tempo di ricarica con sistema da 800 V con corrente alternata dal 10-80% a 22 kW in soli 3,5 ore. Con la ricarica super veloce sono necessari meno di 30 minuti. La velocità massima della vettura è di 180 kmh, mentre l’autonomia dichiarata dal costruttore è compresa fra 420 o 440 km a secondo della batteria.

Il Gruppo Cascioli opera nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona, L’Aquila e Teramo attraverso la commercializzazione dei più importanti marchi quali: Bmw, Mini, BMW Motorrad, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Veicoli Commerciali, Smart e di più recente acquisizione i brand Toyota, Toyota Veicoli Commerciali e Zero Motorcycles. Rappresenta l’eccellenza nelle regioni Marche e Abruzzo con i suoi 12 punti vendita e 3 centri noleggio a breve e lungo termine.

(Articolo promoredazionale)