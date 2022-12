Spaccio, estorsione e furto in appartamento: due arresti ( Ascolta la notizia )

PORTO SANT'ELPIDIO - I due uomini arrestati, uno di circa 70 anni del posto, e l'altro di circa 40 anni di origini algerine, sono stati rintracciati ieri dai carabinieri e accompagnati in carcere

Nella serata di ieri a Porto Sant’Elpidio, nel corso di un mirato servizio, i militari della Stazione Carabinieri del posto hanno rintracciato e arrestato un pregiudicato di circa 70 anni del luogo, gravato da un ordine di carcerazione della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona perché condannato in via definitiva a otto anni di reclusione e 39 mila euro di multa, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione commessi negli anni dal 2006 al 2013. L’uomo è stato quindi trasferito presso il carcere di Fermo.

Sempre i militari della Stazione Carabinieri di Porto Sant’Elpidio, nel corso dei servizi predisposti hanno rintracciato e arrestato un pregiudicato algerino di circa 40 anni gravato da un ordine di carcerazione dell’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona poiché deve espiare una pena definitiva di reclusione pari a un anno e tre mesi per i reati di furto aggravato in abitazione commessi a Porto Sant’ Elpidio e a Civitanova Marche nel 2014. Anche quest’ultimo è stato trasferito presso il carcere di Fermo.