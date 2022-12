Finali di Coppa Italia e Eliminator Giovani: c’è l’ok della Federazione, a settembre torna il Triathlon

PORTO SANT'ELPIDIO - Il 16 settembre il Super Sprint, il 17 gareggerà la categoria Youth. Franchellucci: «La decisione sarà presa in via definitiva nel consiglio federale del 7 dicembre», ma intanto nel sito della Federazione non sembrano esserci dubbi

Dopo l’emigrazione in Abruzzo di un anno fa a causa di disguidi dovuti a un cambio della società organizzatrice, il Triathlon torna a Porto Sant’Elpidio per un nuovo importante appuntamento di caratura nazionale. Il 16 e il 17 settembre, infatti, la città rivierasca ospiterà il prologo della Finale di Coppa Italia, la Finale di Coppa Italia Crono Individuale ed Eliminator Giovani. Il 16 andrà in scena il Super Sprint, mentre nel day after gareggerà la categoria Youth.

«La decisione sarà presa in via definitiva nel consiglio federale del 7 dicembre – ha annunciato il sindaco Nazareno Franchellucci – ma intanto sul sito della Federazione la tappa elpidiense compare nel calendario delle gare di Triathlon del 2023». Dunque una Porto Sant’Elpidio che, a prescindere da chi si siederà sulla poltrona di primo cittadino a seguito delle elezioni amministrative della prossima primavera, potrà comunque contare su un appuntamento destagionalizzato che da sempre riscuote successo nella cittadinanza ed incrementa turismo e commercio.