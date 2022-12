Tiro con l’arco, a Belmonte la terza tappa del campionato Fitast

SPORT - Organizzata dalla "Sagittas Felix Terrae" Arcieri Storici di Montegiorgio, si è sviluppata su un percorso di venti bersagli con sagome di animali in 3D

6 Dicembre 2022 - Ore 18:21 ...

Domenica 4 dicembre a Belmonte Piceno si è tenuta la terza tappa del campionato invernale 3D Fitast. La gara di tiro con l’arco storico è stata organizzata dalla Asd Sagittas Felix Terrae Arcieri Storici di Montegiorgio e si è svolta su un percorso di 20 bersagli 3D raffiguranti sagome di animali posizionati nei prati e nei boschi intorno agli impianti sportivi del paese.

Impeccabile tutta l’organizzazione che ha visto il Comune, il Sindaco e la Pro Loco Belmontese collaborare insieme alla squadra dei Sagittas Felix Terrae per dare la migliore accoglienza possibile ai 114 arcieri provenienti da Marche e Umbria. Ai primi tre di ogni categoria sono stati consegnati dei premi consistenti in prodotti dell’Azienda Agricola Fontegranne e delle pubblicazioni del comune di Belmonte Piceno.

La squadra organizzatrice ha ottenuto anche due podi con il primo posto nella categoria Pueri di Suphyen Wirane di 13 anni e il secondo posto Madonna Arco tradizionale di Monia Fagiani.

Le squadre che si sono distinte nella gara sono: prima classificata squadra arco Foggia Storica Arcieri Grottazzolina; prima classificata squadra arco Storico Castrum Collis Palumbi di Gubbio; prima classificata squadra arco Tradizionale Arcieri Grottazzolina; miglior punteggio assoluto Messere Claudio del Bianco arco tradizionale degli arcieri di Grottazzolina: miglior punteggio assoluto Madonna Michela Bianconi arco storico degli Arcieri dei due Mondi di Spoleto.

«É stato un grande lavoro di squadra molto faticoso che ci ha dato tanto orgoglio e soddisfazione – dice Monia Fagiani Presidente dei Sagittas Felix Terrae – abbiamo ricevuto i complimenti da parti di tutti i partecipanti per la location, per la tecnicità della gara, per tutta l’organizzazione e l’accoglienza».

Il Sindaco Bascioni: «É stata una giornata in cui c’è stato un connubio tra storia, sport e tradizioni, un’esperienza assolutamente da ripetere».