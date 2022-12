Ripetere il recente blitz in terra toscana, Fermana alla volta di Pontedera dimenticando la Reggiana

SERIE C - Dopo il blitz messo a segno al "Recchioni" dalla capolista sette giorni fa, i canarini di mister Protti domani (calcio d'inizio alle 17.30) sono di nuovo attesi nella regione di recente ad aver ospitato il blitz gialloblù in casa del Siena. Non sarà facile per Giandonato & soci: la compagine del tecnico Canzi transita con merito al quinto posto della graduatoria, con un poker di successi consecutivi frutto delle ultime quattro sfide disputate all'interno del "Mannucci", con vittime sportive quali Torres, Rimini, Fiorenzuola ed Entella

FERMO – Dopo il blitz della capolista Reggiana, messo in atto sabato scorso al “Recchioni”, la Fermana ripartirà domani (sabato 10 dicembre, calcio d’inizio alle 17.30) dalla rinnovata sfida in terra di Toscana, precisamente sul fondo di gioco del Pontedera.

Non sarà affatto facile in casa della quinta forza del girone, collocata in classifica a quota 30, a sole sei lunghezze proprio dagli amaranto di vertice, squadra caratterizzata dall’ottimo passo del momento contraddistinto da 8 vittorie, 6 pareggi e sole 3 sconfitte. Per concretizzare l’impresa di ritornare nelle Marche con punti da stivare all’interno del pullman canarino servirà la Fermana vista contro Lucchese e Siena, con la terra delle medesima regione ad aver ammirato cioè il recente blitz infrasettimanale degli uomini di Protti nella tana dei bianconeri.

Concentrazione e la concreta realizzazione dei principi di gioco del tecnico romagnolo le armi per rompere l’implacabile passo domestico dei granata di Massimiliano Canzi, a spegnere le volontà corsare rispettivamente di Torres, Rimini, Fiorenzuola ed Entella nelle ultime quattro uscite del “Mannucci”. E per aggiungere un ulteriore tasso di difficoltà all’impegno già ostico di suo non va dimenticata neanche la vittoria pontederese nel turno scorso, quotata 1-2 nella tana del Montevarchi. Granata che nei giorni scorsi si sono inoltre arricchiti del portiere, classe 2001, Niccolò Vivoli. Arbitrerà Francesco Burlando di Genova, assistito da Michele Fracchiolla di Bari e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto, con qurto ufficiale nella figura Marco Ferrara, sezione arbitrale di Roma 2.

