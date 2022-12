La doppietta di Nicastro piega la Fermana a Pontedera

SERIE C - Ai canarini non riesce la replica dell'impresa corsara in terra di Toscana, venendo battuta per 2-1 nel tardo pomeriggio di giornata dai pisani lanciati verso l'alta classifica dalla quinta vittoria consecutiva. Il momentaneo pari porta la firma di Spedalieri, a segno su colpo di testa

PONTEDERA (PI) – Alla Fermana non riesce la replica dell’impresa corsara messa a segno, proprio in terra di Toscana, la settimana scorsa in casa del Siena.

Il Pontedera centra la vittoria, proseguendo con merito la risalita verso il vertice della graduatoria battendo i canarini 2-1.

Fatale ai gialloblù la doppietta di Nicastro, a colpire per due volte di testa verso le resistenze di Nardi. Reti toscane intervallate dal momentaneo pareggio, ancora una volta tramite inzuccata, di Spedalieri, prima della definitiva capitolazione canarina.

IL TABELLINO

PONTEDERA 2 (3-4-1-2): Stancampiano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma (24’ st Perretta), Ladinetti (24’ st Guidi), Catanese (24’ st Izzillo), Aurelio (38’ st Bonfanti); Benedetti; Nicastro (40’ st Mutton), Cioffi. A disposizione: Cagnina, Vivoli, Paolieri, Pretato, Petrovic, Fantacci, De Ioannon, Tripoli, Marcandalli. All. Canzi

FERMANA 1 (4-3-3): Nardi; Eleuteri (49’ st Gkertsos), Parodi, Spedalieri, De Nuzzo (13’ st Carosso); Graziano (13’ st Bunino), Giandonato, Misuraca; Pinzi (13’ st Romeo), Fischnaller, Maggio (49’ st Grassi). A disposizione: Borghetto, Vaccarezza, Luciani, Scorza, Cardinali, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Nannelli, Ronci. All. Protti

ARBITRO: Burlando di Genova

MARCATORI: 34’ pt e 37′ st Nicastro; 29’ st Spedalieri

NOTE: Spettatori 445; ammoniti Ladinetti, Nicastro, Graziano, Pinzi; l’allenatore casalingo Canzi, Martinelli, Giandonato, Catanese, Benedetti. Angoli 3-5, recupero 1’+6′

LA CRONACA

La prima occasione del match è per la Fermana, a rendersi pericolosa al 9’ con Fischnaller che controlla da posizione defilata, cerca il secondo palo con una conclusione a giro, il pallone termina sul fondo. Occasione ghiotta per i toscani al minuto 14’, Nardi è reattivo nel deviare in corner un tiro rasoterra di Catanese dall’interno dell’area di rigore. Brivido per la Fermana al minuto 16’ per un rinvio troppo corto di Nardi, la palla termina tra i piedi di Nicastro che dal limite dell’area viene contrastato da Graziano ed i canarini possono riprendere il possesso del pallone. Al 19’ tentativo di ripartenza dei canarini, Pinzi dalla destra crossa morbido verso il centro dell’area di rigore ma non trova nessun compagno. Al 20’ granata vicini al gol con Nicastro che colpisce di testa su assist di Cioffi, conclusione larga che termina direttamente a fondo campo. Bella combinazione al 24’ tra Maggio e Misuraca il cui traversone taglia l’area di rigore. Incredibile palla gol per il Pontedera al 28’, mischia di fronte a Nardi con palo colpito da Nicastro, la palla rotola verso Benedetti che di sinistro tira in bocca a Nardi. Rischio enorme corso dalla retroguardia gialloblù. I padroni di casa spingono e sfiorano ancora il gol al 30’, Catanese prova a piazzare di sinistro sul secondo palo, ma per fortuna della Fermana la mira non è giusta. Al 32’ è la formazione di Protti a sfiorare la rete, Maggio da fondo campo appoggia al centro dell’area per Fischnaller che di sinistro tira a botta sicura ma la difesa granata si salva in corner. Sul successivo tiro dalla bandierina traiettoria velenosa di Giandonato, palla che colpisce la traversa prima di terminare a fondo campo. Vantaggio del Pontedera con Nicastro al minuto 34’, colpo di testa da distanza ravvicinata su cross morbido di Cioffi e palla in rete. Il Pontedera continua a spingere, al 37’ punizione di Cioffi dai 2 metri, la traiettoria si abbassa ma il tiro è centrale e Nardi blocca a terra. Al 39’ la Fermana rischia ancora, Somma di sinistro in area impegna a terra Nardi. La reazione della Fermana si fa attendere, nel frattempo insiste il Pontedera con Nicastro che temporeggia troppo prima di concludere dal limite dell’area e la difesa canarina in qualche modo ci mette una pezza. Dopo un minuto di recupero termina la prima frazione con il Pontedera meritatamente in vantaggio 1-0.

Al 7’ della ripresa Giandonato impegna il portiere granata direttamente dalla bandierina che smanaccia in fallo laterale. Pesante ammonizione per la Fermana: Giandonato riceve il giallo ed essendo diffidato salterà la sfida con la Torres. Al 21’ grande imbucata di Giandonato per Eleuteri anticipato da Stancampiano in uscita fuori dalla propria area di rigore. Al 28’ il pareggio della Fermana con Spedalieri: punizione di Giandonato, Stancampiano esce di pugno, la palla arriva a Bunino che di sinistro conclude in porta, Spedalieri quasi sulla linea di porta spizza di quel tanto che basta per insaccare. Al 31’ limpida palla gol per Maggio che triangola con Bunino e da posizione favorevole spara alto. Al 32’ conclusione mancina di Benedetti che da fuori area impegna a terra Nardi. Al 35’ corner di Giandonato, svetta Parodi che colpisce male, pallone sul fondo. Al 37’ Nicastro porta di nuovo in vantaggio il Pontedera con un colpo di testa in area su cross di Perretta, palla nell’angolo basso alla sinistra di Nardi. Al 44’ palla gol per la Fermana con Maggio, dopo una bella combinazione con Fischnaller impegna il portiere granata che si salva in corner. Canarini dunque vicinissimi al pareggio. Dopo sei minuti di recupero il direttore di gara decreta però la fine delle ostilità, ed il Pontedera batte la Fermana 2-1.

