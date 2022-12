Unpli Marche alla festa nazionale. L’obiettivo di Silla: «Far parlare la nostra regione a una sola voce»

Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 dicembre a Roma si sono tenuti i festeggiamenti per il 60esimo anniversario della fondazione dell’Unpli. Presente per le Marche, il presidente regionale Marco Silla, accompagnato dai presidenti dei comitati provinciali Unpli Ascoli Fermo, Quinto Sagripanti, Unpli Ancona, Loredana Caverni, e Unpli Macerata, Silvia Pazzelli, oltre al consigliere Unpli Marche, Giacomo Borroni e a una delegazione di Pro Loco marchigiane.

Con un videomessaggio il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli ha voluto salutare le Pro Loco, sottolineando l’importanza delle Pro Loco nel territorio e la grande fiducia e stima che nutre da sempre nei confronti dei tanti volontari che animano con passione i borghi marchigiani.

I lavori delle due giornate sono stati diretti da Adriana Volpe. La mattina del sabato è stata aperta dall’intervento del presidente Unpli nazionale Antonio La Spina. Nel suo discorso ha messo in risalto il ruolo delle Pro Loco nel territorio, le 6.300 Pro loco affiliate all’Unpli che svolgono un ruolo di tutela e di salvaguardia delle specificità locali, dello sviluppo e della crescita sociale.

Sono poi intervenuti Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che ha portato i saluti del Governo all’Unpli e alle Pro Loco. Il Ministro Abodi ha elogiato il servizio civile universale e la scelta volontaria dei ragazzi di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Intervenuto anche il senatore Antonio De Poli, che ha messo in risalto la visione di chi ha saputo interpretare la “missione” della cura del territorio con passione, dedizione e amore per la propria comunità.

«Abbiamo avuto una grande possibilità – le parole del presidente Marco Silla – di presentare il lavoro delle nostre associate, mettendo in evidenza il contributo delle Pro Loco marchigiane nel tenere vive le nostre tradizioni culturali, folkloristiche ed enogastronomiche, nonché mostrare i risultati raggiunti in questi due anni di collaborazione tra Unpli Marche e Regione Marche, rappresentata dal presidente Francesco Acquaroli, che ci ha voluto omaggiare con un videomessaggio. Abbiamo avuto un ruolo rilevante. Le Marche iniziano a mostrare le tantissime risorse che spesso rimangono nascoste. Ringrazio i presidenti provinciali e tutti i dirigenti delle Pro Loco Unpli Marche per il loro costante lavoro sul territorio, rendendomi orgoglioso e fiero di rappresentarli».

Con l’occasione i Presidenti dei comitati provinciali Unpli Ascoli Fermo, Quinto Sagripanti, Unpli Ancona, Loredana Caverni e Unpli Macerata, Silvia Pazzelli hanno presentato il progetto “Natale in (Pro) Loco”. Un progetto sostenuto e finanziato dalla Regione Marche che vede riuniti sotto un unico cartellone i tanti eventi organizzati dalle Pro Loco delle province di Ascoli Piceno-Fermo, Ancona e Macerata.

Questa iniziativa, insieme a Il Natale che non ti aspetti, altra iniziativa organizzata dall’Unpli Pesaro Urbino guidata dal presidente Damiano Bartocceti, mette in luce la regione Marche come vera e propria promotrice del Natale. «Grazie al “Natale che non ti aspetti” e “Natale in (Pro) Loco” la nostra regione diventa un punto di riferimento, per tutti coloro che vogliono immergersi a pieno nell’atmosfera natalizia. L’obiettivo e il sogno che ho per l’Unpli Marche è quello di far parlare le Marche con una singola voce, racchiudendo le ricchezze e le molteplicità del territorio. Una sola voce, formata dalla ricchezza culturale e delle tipicità della nostra regione, di cui le Pro Loco sono custodi e promotrici» conclude il presidente Unpli regionale Silla.

