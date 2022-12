Balestrieri e Marcotulli (FdI): «Altri 8 milioni e 500 mila euro dalla Regione per contrastare l’erosione costiera»

PORTO SANT'ELPIDIO - Il Capogruppo e Consigliere comunale di Fratelli d’Italia: «Si tratta del più grande stanziamento di fondi pubblici, in ambito di contrasto all’erosione costiera, mai fatto nella nostra città. Si tratta di quasi 8,5 milioni per la realizzazione del secondo stralcio delle scogliere, con le risorse del Pnrr, che la Giunta Acquaroli ha voluto destinarci, grazie anche all’impegno profuso dal Consigliere regionale Andrea Putzu»

12 Dicembre 2022 - Ore 13:57 ...

«Grazie alla Regione Marche e, in particolare, al Presidente Francesco Acquaroli, all’assessore Stefano Aguzzi e al Presidente della II Commissione Andrea Putzu, si è conseguito un risultato storico per Porto Sant’Elpidio in termini di contrasto all’erosione costiera. Un proficuo lavoro di squadra dopo lunghi anni di attesa». Questo il commento di Giorgio Marcotulli ed Andrea Balestrieri, rispettivamente Capogruppo e Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Porto Sant’Elpidio, in merito all’ufficializzazione dell’inserimento del secondo stralcio delle scogliere a Porto Sant’Elpidio.

«Si tratta del più grande stanziamento di fondi pubblici, in ambito di contrasto all’erosione costiera, mai fatto a Porto Sant’Elpidio. Parliamo di quasi 8,5 milioni per la realizzazione del secondo stralcio delle scogliere, con le risorse del Pnrr, che la Giunta guidata da Francesco Acquaroli ha voluto destinare alla nostra città, grazie anche all’impegno profuso dal Consigliere regionale Andrea Putzu. Ancora una volta – concludono – gli impegni presi da Fratelli d’Italia in campagna elettorale si tramutano in realtà. Dopo la conferma dei 4,5 milioni di fondi regionali e i 2,9 milioni della piattaforma RENDIS arrivano altri fondi del PNRR a dimostrazione del fatto che, per Fratelli d’Italia, la problematica dell’erosione costiera a Porto Sant’Elpidio è una priorità la cui risoluzione potrà dare un importante contributo sul piano economico e turistico».