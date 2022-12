Difesa della costa: in arrivo 2 milioni del Pnrr per le scogliere a Marina Palmense

FERMO – Il progetto finanziato fa parte dell’elenco dei 9 interventi presentati tramite la Regione. I fondi vengono vengono attribuiti per la trasformazione di 6 scogliere sommerse in scogliere emerse nella zona nord. Calcinaro: «Bisogna fare un discorso organico che possa blindare tutta la costa»

14 Dicembre 2022 - Ore 11:12 ...

Altri fondi PNRR in arrivo per Fermo. Sono due i milioni di euro riconosciuti con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile al capoluogo fermano nell’ambito del progetto sulle “misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”. In particolare a Fermo, che fa parte dell’elenco dei 9 interventi presentato dalla Regione Marche, i fondi vengono attribuiti per la trasformazione di 6 scogliere sommerse in scogliere emerse nella zona nord di Marina Palmense e di riprofilatura di quelle esistenti.

In questi ultimi anni gli interventi di difesa costiera e contro l’erosione nella città, sia a nord che a sud, sono stati diversi. In particolare, il litorale sud a Marina Palmense, con un intervento per proteggere la costa e le infrastrutture con scogliere a mare per cui nel 2018 era stata sottoscritta una convenzione fra Comune di Fermo, Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana e per il litorale nord, con un partenariato con Edison per cui erano state realizzate nuove scogliere emerse nella zona Casabianca-Tre Archi.

“Bisogna però capire che i cambiamenti climatici stanno portando ad un’aggressione sempre più forte del mare alle nostre coste, quindi bisogna fare un discorso organico che possa blindare tutta la costa o se si continua così, a tamponi, si rischia di chiudere una falla e di aprirne un’altra – incalza il sindaco Paolo Calcinaro -. Inoltre, con il caro prezzi, servirà ancora un milione per un ulteriore tratto, ma già pensiamo che sia necessario chiedere altre risorse per Casabianca, per il resto di Marina Palmese e per altre situazioni su cui teniamo l’attenzione”.

Per l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani si tratta: “di un altro progetto la cui bontà e validità vengono premiate con questi fondi che aumentano, nel piano razionale di difesa della nostra costa, le azioni a contrasto dell’erosione. Un ringraziamento all’Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione curata”.

Soddisfazione espressa anche dall’assessore Mauro Torresi: “Con gli interventi di questi anni le nostre coste hanno cominciato a connotarsi in modo migliore rispetto al passato, perché questi interventi le hanno valorizzate maggiormente. Questo riconoscimento di fondi Pnrr a Marina Palmense rappresenta un valore aggiunto per questo lido che sta veramente assumendo una nuova vita”