«Mangia sano, mangia ‘Le Marche’» per un Natale nel segno della genuinità

QUALITA' - “Le Marche s.r.l.” si trova a Marina di Altidona in via Molino 3. Per restare aggiornati sulle proposte e sulle attività del pastificio è possibile seguire anche la pagina Facebook “Le Marche Pastificio”

14 Dicembre 2022 - Ore 15:35 ...

Le feste natalizie sono ormai alle porte e cresce, dopo anni difficili, la voglia di stare insieme ed il desiderio di convivialità. Il buon cibo, soprattutto quello della tradizione, è un fattore praticamente imprescindibile per viverle al meglio ed è necessario, dunque, farsi trovare pronti.

Tutti questi elementi sono al centro della proposta del Pastificio “Le Marche”, l’attività gestita da Roberto Maranesi che, da luglio 2020, è una realtà affermata nel segno della tradizione, del rispetto e della valorizzazione del territorio marchigiano, partendo da una zona gastronomicamente ricca come la Valdaso e allargandosi anche alle eccellenze del resto della Regione.

Per le feste ormai imminenti, il Pastificio “Le Marche” offre la possibilità di realizzare e confezionare pacchi di Natale personalizzati. Sarà possibile, naturalmente, includere quelli che sono i propri principali cavalli di battaglia, che spaziano dalla pasta fresca alle tante tipologie di olive. All’interno della prima categoria l’assortimento è piuttosto vario e vale la pena menzionare i tortellini, i tagliolini all’uovo di Altidona e le tagliatelle fritte di Monterubbiano.

Per quanto riguarda le olive non mancano esempi di sperimentazione e innovazione: al fianco delle tradizionali olive all’ascolana, particolarmente interessanti sono le olive al Ciauscolo Igp. Si tratta di un prodotto originale di “Le Marche”, che ha deciso di registrarne il marchio per valorizzare un prodotto che unisce, in un gustoso connubio, due sapori caratteristici della tradizione regionale.

La gamma di specialità di “Le Marche” resta caratterizzata dall’attenta ricerca di materie prime di qualità senza l’utilizzo di conservanti e coloranti. Per la pasta fresca, ad esempio, vengono utilizzate farine e uova di origine marchigiana. La carne utilizzata per i ripieni, inoltre, è selezionata accuratamente dal titolare. Il tutto è funzionale alla creazione di sapori genuini, caserecci e all’alta digeribilità dei prodotti.

Da “Le Marche” l’augurio a tutti i propri clienti, e non solo, di buone feste e di un sereno Natale.

