Federazione tra FI e il consigliere Santarelli. Tajani: «Insieme per le strategie di rinascita delle Marche»

L'ACCORDO di federazione sigillato nella sede regionale del partito di Forza Italia a Civitanova Marche ha ricevuto anche la telefonata del coordinatore nazionale del Partito, il ministro agli Esteri Antonio Tajani, che si è congratulato con il gruppo per gli obiettivi in programma

15 Dicembre 2022 - Ore 21:00 ...

«Aprire alle realtà civiche del territorio marchigiano per essere sempre più vicini ai cittadini» è la strategia che dalle elezioni regionali del 2020 Forza Italia nella Regione Marche sta portando avanti.

«Apprendo con piacere la scelta del consigliere Santarelli di fare squadra con Forza Italia per portare avanti le strategie di rinascita delle Marche» afferma Tajani.

«Ringrazio il presidente Tajani, l’onorevole Francesco Battistoni e il gruppo “Forza Italia – Civici per le Marche” per aver apprezzato il nostro lavoro svolto, negli ultimi due anni, nell’esclusivo interesse dei cittadini marchigiani – le parole idi Santarelli – Liberi da condizionamenti vogliamo continuare a dare un contributo fattivo unendo le sensibilità civiche della Regione che lavorano silenziosamente per far tornare le Marche dove merita».

«Forza Italia è una forza politica impegnata nel confronto constante sul territorio con i cittadini e con le categorie produttive. Accolgo con piacere la scelta del consigliere Luca Santarelli – ha commentato Battistoni – che si è sempre contraddistinto nell’arco della legislatura attuale per il suo spirito propositivo nei confronti della giunta Acquaroli. Il suo avvicinamento a Forza Italia è motivo di grande orgoglio e oggi viene certificato un percorso intrapreso nel 2020. Uomini e donne che condividono i nostri valori, progetti e idee per la Regione sono i benvenuti. La volontà di allargare ulteriormente il perimetro del centrodestra da consapevolezza dell’ottimo lavoro che si sta svolgendo sia a livello locale che a livello nazionale dalla nostra classe dirigente. Ringrazio la squadra di Forza Italia con la capogruppo di Forza Italia Jessica Marcozzi, il vicepresidente del Consiglio Regionale Gianluca Pasqui e l’assessore Stefano Aguzzi che stanno svolgendo in maniera egregia il loro compito e sono sicuro che ora con il consigliere Santarelli si continuerà a lavorare nell’interesse esclusivo dei marchigiani».