«Politica locale fatta solo di feste mentre sprofondiamo sui servizi» l’affondo di Loira

L'ANALISI del consigliere comunale di opposizione ed ex sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira: «Tutto questo in un clima di generalizzata superficialità, dove regna l’apparenza e il cittadino non è più il beneficiario della pubblica attenzione bensì nulla più di un consumatore qualsiasi»

15 Dicembre 2022 - Ore 13:53 ...

«La provincia di Fermo si consolida all’ultimo posto tra le province della Regione Marche per qualità della vita: sanità, sicurezza, lavoro. Tutto questo accade e si conferma in un clima di generalizzata superficialità, dove regna l’apparenza e il cittadino non è più il beneficiario della pubblica attenzione bensì nulla più di un consumatore qualsiasi». Sono le considerazioni dell’ex sindaco Nicola Loira, oggi consigliere di opposizione, Nicola Loira, sulla scia delle classifiche sulla Qualità della Vita nelle province italiane pubblicate da Il Sole 24 Ore, classifiche che su diversi parametri vedono il Fermano in fondo alla lista.

«Il panem et circenses è stato imposto quale unico criterio guida della politica locale. Ma ai cittadini – aggiunge Loira nella sua disamina – interessano anche i servizi e aspirano ad averli, per quantità e qualità, come quelli degli altri abitanti della regione. Ma riguardo a questi siamo ultimi e scivoliamo sempre più giù. Aspettando la prossima festa che ci aiuti a non pensare a tutto questo».