Luca Piermartiri e Meri Marziali nel comitato “Parte Da Noi Marche-per Elly Schlein segretaria”

PD - «Si tratta di un sostegno transpartitico, che travalica i confini degli iscritti al Pd e raggiunge anche molti elettori delusi dal centrosinistra e che vorrebbero una svolta decisiva del partito»

17 Dicembre 2022 - Ore 18:15

Si è costituito il comitato “Parte Da Noi Marche – a sostegno della candidatura di Elly Schlein a Segretaria” del Partito Democratico.

«Nel giro di pochissimi giorni – si legge in una nota diffusa dal segretario provinciale Pd, Luca Piermartiri, anche lui nel comitato insieme alla sindaca di Monterubbiano, Meri Marziali – la rete si è allargata notevolmente raccogliendo l’adesione di amministratori, iscritti e volontari appartenenti alla società civile. Elly Schlein, da sempre attenta al contrasto delle ingiustizie sociali, alla tutela del lavoro, alla riduzione delle disuguaglianze e alle questioni climatiche, immagina un Partito Democratico aperto, accogliente, e radicato nei bisogni delle persone. Dall’istante in cui si è candidata ha ricevuto attestati di stima e manifestazioni d’interesse alla sua proposta, da cittadini e cittadine. Si tratta, inoltre – sostengono dal comitato – di un sostegno transpartitico, che travalica i confini degli iscritti al Pd e raggiunge anche molti elettori delusi dal centrosinistra e che vorrebbero una svolta decisiva del partito. Il comitato Parte Da Noi Marche nasce per raccogliere le adesioni e le proposte di coloro interessati al percorso avviato da Elly Schlein e per mettere in rete le energie. Una testimonianza dell’entusiasmo intorno a questa candidatura è anche legata al boom di adesioni alla campagna “Parte da noi” sulla piattaforma che ha raggiunto numeri significativi nel giro di pochi giorni. In Elly Schlein si rispecchia l’identità perduta del Pd, il quale deve abbandonare le logiche dell’autoconservazione e dei personalismi ed occuparsi invece delle tematiche care alla sinistra senza più nessun tentennamento; soprattutto quella sinistra che deve occuparsi di chi non ce la fa e che sia capace di ricollocarsi lì dove è giusto che stia. Per farlo serve un cambiamento profondo e un coraggioso strappo con il passato. Il Comitato resta aperto a tutti coloro che si ritrovano in questa voglia di rinnovamento ed è possibile contattarlo tramite i canali social. È possibile scrivere ai profili “Parte Da Noi Marche” di Facebook e Instgram».

