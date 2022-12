Pagella d’Oro, la carica dei 111 al teatro dell’Aquila: ecco tutti i premiati

17 Dicembre 2022 - Ore 09:56 ...

Si svolgerà questa mattina alle ore 10 presso il Teatro dell’Aquila di Fermo la 60a edizione della Pagella d’Oro, ambìto riconoscimento organizzato dalla Carifermo Spa con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

I presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci e della Carifermo Spa Alberto Palma daranno il benvenuto ai 111 studenti provenienti dalle scuole di 40 comuni delle province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Teramo, dove la banca è presente con le sue Filiali. Le autorità presenti consegneranno il riconoscimento agli studenti, che saliranno sul palco accompagnati dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti.

In occasione della 60ma edizione è stata effettuata un’approfondita ricerca sull’evoluzione della Pagella d’Oro, nata nel 1964 a Fermo. Parallelamente alla ricostruzione storica, sono state digitalizzate tutte le fotografie conservate nell’archivio della Banca. Grazie al progetto è stato possibile ritrovare le immagini delle prime edizioni ed, incrociando i testi alle foto, ricostruire la storia dell’iniziativa.

Per quest’edizione speciale sarà proposto un format, che vuole valorizzare alcune figure legate direttamente alla Pagella d’Oro, nuovo rispetto alle passate che prevedevano invece una lectio su un tema di attualità. Luigi Alici, don Emilio Rocchi, Marco Cruciani, Lolita Falconi, Serena Abrami ed Elisabetta Cocciaretto si confronteranno sul premio che hanno ricevuto nella loro carriera scolastica.

Per il sessantesimo è stato inoltre realizzato un segnalibro celebrativo con il disegno che il prof. Danilo Interlenghi aveva ideato negli anni Ottanta per la Pagella d’Oro.

I premiati, segnalati dalle scuole come migliori “per profitto, capacità ed impegno”, riceveranno in dono una somma in danaro messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo ed alcune pubblicazioni edite dalla Carifermo Spa.

DI SEGUITO TUTTI I NOMI DEGLI STUDENTI PREMIATI

PROVINCIA DI FERMO

Scuola Secondaria di primo grado

Matilde Elena Achilli Scuola Secondaria di primo grado “Da Vinci – Ungaretti” FERMO

Giacomo Tiburzi Scuola Secondaria di primo grado “U. Betti“ FERMO

Sofia Pistonesi Scuola Secondaria di primo grado “Fracassetti – Capodarco” FERMO

Valentina Battilà Scuola Secondaria di primo grado “Don Bosco” FALERONE

Gurbaaj Singh Scuola Secondaria di primo grado “G. Cestoni” MONTEGIORGIO

Francesco Maria Savini Scuola Secondaria di primo grado “M. Pupilli” GROTTAZZOLINA

Caterina Antonelli Scuola Secondaria di primo grado “G. Leopardi“ MONTE URANO

Martina Sollini Scuola Secondaria di primo grado “C. Collodi” TORRE SAN PATRIZIO

Francesca Macchini Scuola Secondaria di primo grado “Don Bosco“ RAPAGNANO

Gianluca Gigante Scuola Secondaria di primo grado “A. Caro” MONTEGRANARO

Maya Lattanzi Scuola Secondaria di primo grado “V. Ramadori” MONTE SAN PIETRANGELI

Leonardo Carelli Scuola Secondaria di primo grado “O. Calzecchi” MONTERUBBIANO

Thomas Torrisi Scuola Secondaria di primo grado “L. da Vinci” PEDASO

Davide Formentini Scuola Secondaria di primo grado “Mannocchi – Tornabuoni” PETRITOLI

Elena Romanelli Scuola Secondaria di primo grado PONZANO DI FERMO

Matteo Anselmi Scuola Secondaria di primo grado “G. Perlasca“ MONTOTTONE

Alessandro Piani Scuola Secondaria di primo grado “Nardi” PORTO SAN GIORGIO

Carla Muccichini Scuola Secondaria di primo grado “G. Galilei“ PORTO SANT’ELPIDIO

Drame Karim Fetegue Junior Scuola Secondaria di primo grado “G. Marconi” PORTO SANT’ELPIDIO

Giulia Tempestilli Scuola Secondaria di primo grado “Bacci“ SANT’ELPIDIO A MARE

Ujala Khurana Scuola Secondaria di primo grado “Bacci” CASETTE D’ETE

Scuola Secondaria di secondo grado

Veronica Procaccini Liceo Classico Statale “A. Caro“ FERMO

Pietro Salvatori Liceo Scientifico “T. Calzecchi Onesti” FERMO

Michele Cannavò ITTS “G.M. Montani” FERMO

Iris Picchini ITET “Carducci – Galilei” FERMO

Giada Centanni IPSIA “Ostilio Ricci“ FERMO

Andreina Pompilii Liceo Artistico Statale “Licini” PORTO SAN GIORGIO

Francesca Poletti Liceo Artistico Statale “Preziotti” FERMO

Alessio Caminonni ITTS “G.M. Montani” MONTEGIORGIO

Selina Gjolena Liceo Scientifico “E. Medi” MONTEGIORGIO

Federica Buratti Istituto Tecnico Economico “E. Medi“ MONTEGIORGIO

Alice Diomedi Istituto Tecnico Economico “L. Einaudi“ PORTO SANT’ELPIDIO

Matteo Ricci Liceo Scientifico “L. Einaudi“ PORTO SANT’ELPIDIO

Mattia Castellucci IPSSAR “L. Einaudi“ PORTO SANT’ELPIDIO

Elisa De Matteis IPSCT “Tarantelli” SANT’ELPIDIO A MARE

Leonardo Saracini Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi” FERMO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Scuola Secondaria di primo grado

Matteo Massi Scuola Secondaria di primo grado “M. D’Azeglio” ASCOLI PICENO

Flavia Sciamanna Scuola Secondaria di primo grado “Ceci – Cantalamessa” ASCOLI PICENO

Teresa Fiori Scuola Secondaria di primo grado “Don Luigi Giussani – Monticelli“ ASCOLI PICENO

Mariasole Poliandri Scuola Secondaria di primo grado “Sacconi – Manzoni” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Maria Carola Canaletti Scuola Secondaria di primo grado “M. Curzi” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Elisa Iannotti Scuola Secondaria di primo grado “L. Cappella“ SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Pamela Senzacqua Scuola Secondaria di primo grado “Ghezzi“ COMUNANZA

Matteo Vagnoni Scuola Secondaria di primo grado “E. Consorti” RIPATRANSONE

Camilla Damiani Scuola Secondaria di primo grado “C. Crivelli” MONTEFIORE DELL’ASO

Giovanni Imbrescia Scuola Secondaria di primo grado “D. Alighieri” CUPRA MARITTIMA

Alessandro Piergallini Scuola Secondaria di primo grado “G. Leopardi” GROTTAMMARE

Carla Angelici Scuola Secondaria di primo grado “G. Sacconi“ MONTALTO MARCHE

Scuola Secondaria di secondo grado

Maria Lucrezia Bedini Liceo Classico “F. Stabili – E. Trebbiani” ASCOLI PICENO

Giorgio Traini – Istituto Istruzione Superiore – Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi” ASCOLI PICENO

Mattia Funari Istituto Istruzione Superiore – IPSIA “G. Sacconi” ASCOLI PICENO

Elia Orsini Istituto Istruzione Superiore – Istituto Tecnico Agrario “C. Ulpiani” ASCOLI PICENO

Sofia Moretti Istituto Istruzione Superiore – Istituto Tecnico Statale “Mazzocchi“ ASCOLI PICENO

Lorenzo Di Filippo Istituto Istruzione Superiore – ITCG “Umberto I” ASCOLI PICENO

Maria Chiara Bruni Liceo Scientifico Statale “A. Orsini” ASCOLI PICENO

Dafne Pallottini Liceo Artistico Statale “O. Licini“ ASCOLI PICENO

Matteo Olivieri Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Stefano Mauloni Istituto Istruzione Superiore – Istituto Tecnico del settore Economico “A. Capriotti” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Vicky Granatiero Istituto Istruzione Superiore – Liceo Linguistico “A. Capriotti” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Luca Viozzi IPSSEOA “F. Buscemi” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Cristina Ricci IPSIA “A. Guastaferro“ SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Laura Gaetani Liceo Classico “G. Leopardi” SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Martina Ulissi IPSSCSS “N. Ciccarelli“ CUPRA MARITTIMA

Marta Barbieri Liceo Scientifico “L. Mercantini” RIPATRANSONE

Simone Petroni Istituto Tecnico Geometri e Turistico “P. Fazzini” GROTTAMMARE

PROVINCIA DI MACERATA

Scuola Secondaria di primo grado

Andrea Caldarelli Scuola Secondaria di primo grado “D. Alighieri” MACERATA

Giulia Grioli Scuola Secondaria di primo grado “E. Fermi” MACERATA

Beatrice Iacobone Scuola Secondaria di primo grado “E. Mestica” MACERATA

Elisa Mincio Convitto Nazionale “G. Leopardi” MACERATA

Federico Binci Scuola Secondaria di primo grado “L. Pirandello” CIVITANOVA MARCHE

Raoul Bora Scuola Secondaria di primo grado “A. Caro” CIVITANOVA MARCHE

Marta Ercoli Scuola Secondaria di primo grado “E. Mestica” CIVITANOVA MARCHE

Chiara Conti Scuola Secondaria di primo grado “G. Ungaretti” CIVITANOVA MARCHE

Elisa Mariani Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni” CORRIDONIA

Nicole Stoia Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” MOGLIANO

Ilaria Borghiani Scuola Secondaria di primo grado “G. Cingolani” MONTECASSIANO

Maddalena Natarelli Scuola Secondaria di primo grado “L. Lotto” MONTE SAN GIUSTO

Cesare Spernanzoni Scuola Secondaria di primo grado “L. Canale” MORROVALLE

Gordan Gospodinovic Scuola Secondaria di primo grado “R. Sanzio” POTENZA PICENA

Federico Berdini Istituto Comprensivo “G. Leopardi“ POTENZA PICENA

Giulia Menghini Scuola Secondaria di primo grado “M. L. Patrizi” RECANATI

Elena Paduano Scuola Secondaria di primo grado “San Vito” RECANATI

Aurora Castagnoli Scuola Secondaria di primo grado “E. Paladini” TREIA

Scuola Secondaria di secondo grado

Luca Zacconi Liceo Classico – Linguistico “G. Leopardi” MACERATA

Cecilia Massaccesi Istituto Istruzione Superiore – Liceo Scienze Umane “M. Ricci” MACERATA

Sofia Ercoli Istituto Istruzione Superiore – CMB Ambientale “M. Ricci” MACERATA

Elena Cesca Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” MACERATA

Riccardo Nannerini Istituto Istruzione Superiore – Istituto Tecnico “G. Garibaldi” MACERATA

Alice Strappa Istituto Istruzione Superiore – Istituto Professionale Agricoltura “G. Garibaldi” MACERATA

Marika Iorio Gnisci Istituto Tecnico Economico “A. Gentili” MACERATA

Giovanni Lambertucci Istituto Istruzione Superiore – Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio ” Bramante” MACERATA

Ilaria Scattolini Istituto Istruzione Superiore – Istituto Professionale Servizi Commerciali “Pannaggi” MACERATA

Eleonora Mochi Liceo Artistico “G. Cantalamessa“ MACERATA

Gianmarco Gaglio IPSIA “F. Corridoni” MACERATA

Edoardo Castignani Istituto Istruzione Superiore – Liceo Classico “L. da Vinci” CIVITANOVA MARCHE

Davide Faleburle Istituto Istruzione Superiore – Liceo Scientifico “L. da Vinci” CIVITANOVA MARCHE

Denise Urcia ITCG “F. Corridoni” CIVITANOVA MARCHE

Francesco Foglia IPSIA “F. Corridoni” CIVITANOVA MARCHE

Giulia Tabin Istituto Istruzione Superiore “V. Bonifazi” CIVITANOVA MARCHE

Diego Marinozzi IPSIA “F. Corridoni“ CORRIDONIA

Giulia Sartelli Liceo Classico “G. Leopardi” RECANATI

Daniele Biondi Istituto Istruzione Superiore ITIS “E. Mattei“ RECANATI

Daniele Senesi Istituto Istruzione Superiore IPSIA “F. Corridoni ” RECANATI

Bojan Dordevic Istituto Istruzione Superiore Istituto Istruzione Superiore “V. Bonifazi” RECANATI

PROVINCIA DI ANCONA

Giorgio Menghini Scuola Secondaria di primo grado “I. Carloni” CERRETO D’ESI

Roberta Angeletti Scuola Secondaria di primo grado FILOTTRANO

PROVINCIA DI TERAMO

Scuola Secondaria di primo grado

Alexandra Shtanko Scuola Secondaria di primo grado “G. Pascoli” SILVI

Camilla Tauro Scuola Secondaria di primo grado “R. Pagliaccetti” GIULIANOVA

Federica Ciabattoni Scuola Secondaria di primo grado “V. Bindi” GIULIANOVA



Scuola Secondaria di secondo grado

Chira Dotoli IPSEOA “A. Zoli” SILVI

Alessio Di Gennaro Istituto di Istruzione Superiore “V. Crocetti – V. Cerulli” GIULIANOVA