Learning by doing, voli per Milano e Roma. Gallucci: «Giovani imprenditori guidano il cambiamento»

«Bisogna agire su più livelli. C’è quello territoriale, che ci permette di entrare nelle aziende da protagonisti, quello regionale, da costruire in primis con le Università, e quello nazionale che passa per la politica. Su tutti vogliamo incidere».

Gianni Gallucci, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Fermo, in pochi mesi ha portato nuovi stimoli e ha saputo creare un gruppo che ha come primo obiettivo quello di dare spunti ai senior ed incidere nelle scelte di chi governa.

«Noi giovani dobbiamo portare aria fresca. Il distretto fermano è composto principalmente da aziende calzaturiere, ma c’è un mondo che si muove, produce e porta in alto il nome della nostra provincia. Abbiamo tutto per leggere il mondo economico e contribuire ad allargare la visione del nostro sistema imprenditoriale» prosegue il presidente Gallucci.

Per raggiungere gli obiettivi, Gallucci ha al suo fianco un direttivo composto da sette colleghi. Vicepresidente è Sara Cuccù, azienda Loriblu. Poi Paolo ed Elisa Scendoni del Salumificio Ciriaci, Elisa Lanciotti (Lancio Srl), Giacomo Amaolo (Portland’s Spa), Mattia Fabiani (Giorgio Fabiani Srl) e Valerio De Santis dell’omonima azienda.

«C’è un’evoluzione in corso, digitalizzazione e marketing, da affrontare velocemente. Confindustria Fermo non è solo scarpe, anche se ne sono il motore. Per questo dobbiamo lavorare sul territorio per coinvolgere sempre più realtà che hanno nel made in Italy il loro tratto distintivo».

Un aiuto nella sua missione, Gallucci lo avrà dall’Università Politecnica delle Marche. «Ci siamo già incontrati con il professor Temperini per definire la ripresa del progetto Learning By Doing, che è la vera evoluzione dei tirocini. Noi abbiamo bisogno di capitale umano preparato e voglioso di crescere e far crescere le imprese. Imparare facendo è l’opportunità che offriremo». Unire Confindustria, intesa come mondo del lavoro, e Università permetterà di aprire le porte delle imprese agli universitari prima della laurea. «In questo modo i giovani, in vista della fine degli studi, arrivano già con le idee chiare. Partiamo con la Politecnica, ma stiamo già organizzando incontri con le altre tre università marchigiane. Sono certo che per gli studenti dialogare e confrontarsi con un giovane imprenditore possa essere di stimolo».

Il livello nazionale il presidente Gallucci lo ha testato durante la convention dei Giovani Imprenditori Nazionali a Roma. «E’ stata l’occasione per confrontarmi con il senatore marchigiano Guido Castelli. Abbiamo parlato di cuneo fiscale, di Irap e Ires, ma soprattutto di infrastrutture. Come tanti imprenditori ogni settimana mi sposto su Milano o in giro per l’Europa, la carenza di collegamenti la provo personalmente. Si parla di ‘continuità territoriale’, ma quando decolleranno i voli? Per il senatore entro giugno la regione avrà pianificato i bandi, entro l’anno partiranno i collegamenti. Tempi brevi per la politica, ma lunghi per le imprese. La speranza è che il 2023 sia davvero l’anno giusto» ribadisce Gallucci che ha in mente nei prossimi mesi numerose iniziative che rendano i Giovani Imprenditori protagonisti dentro e fuori dalle aziende.