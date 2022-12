Provincia di Fermo e Upi Marche fianco a fianco: presentato il progetto “Giovane Futuro”

29 Dicembre 2022 - Ore 10:46 ...

Nei giorni scorsi è stato presentato presso la sala del Consiglio provinciale a Fermo il progetto Giovane Futuro promosso dalla Provincia di Fermo e finanziato attraverso il bando “Azione ProvincEgiovani” realizzato dall’Upi (Unione Province d’Italia) con il contributo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

Il progetto al quale hanno aderito i 40 comuni della Provincia di Fermo, tutti gli Istituti superiori del territorio, l’Università Politecnica delle Marche e le associazioni territoriali quali, Confindustria, Cna e Confartigianato, avrà come beneficiari diretti i giovani dai 14 ai 35 anni del fermano, quelli dai 14 ai 16 a rischio di abbandono scolastico, quelli dai 16 ai 19 con fragilità (Bes/Dsa etc.), quelli dai 19 ai 35 in cerca di orientamento formativo e/o professionale, e quelli dai 19 ai 35 che né studiano né lavorano (Neet).

La direttrice dell’Upi Marche, Valeria Ciattaglia, ha partecipato in rappresentanza dell’Associazione alla conferenza di presentazione del progetto. «Giovane Futuro è un progetto davvero importante – ha dichiarato la direttrice – e siamo davvero orgogliosi di poterlo sostenere in qualità di partner. Voglio congratularmi con la Provincia di Fermo, il presidente Michele Ortenzi e la consigliera Pisana Liberati per il risultato raggiunto e per la qualità delle azioni proposte che sono certa sapranno dare risposte concrete al mondo giovanile, valorizzando al meglio il talento e la creatività».

Tra gli eventi di maggior rilievo è previsto un Educational per studenti, insegnanti, genitori, al Teatro dell’Aquila di Fermo, il 4 maggio 2023, con Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova. Inoltre sono previsti incontri di life skills (competenze psicosociali), un corso di formazione di didattica inclusiva incontri di sostegno allo studio tra pari attraverso la tecnica del peer tutoring e infine il career day dove l’imprese incontreranno i ragazzi. L’Upi Marche al termine del progetto realizzerà un convegno coinvolgendo le altre Upi regionali prima della fine dell’anno scolastico.