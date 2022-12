Caritas nel cuore, donazione di alimenti dal ‘Lions’. Moschettoni: «Aiuto importante, crescono le famiglie in difficoltà»

31 Dicembre 2022 - Ore 13:29 ...

E’ stata una rappresentanza del Lions Club Fermo-Porto San Giorgio formata dal presidente Dante Vecchiola, dal consigliere Manfredo Testella insieme al presidente di Zona A per la quarta circoscrizione Valerio Vagnozzi, a proporsi per garantire una discreta base di generi alimentari che possa alleviare l’operatività quotidiana della Caritas Diocesana. E così è scattata la donazione.

Nel consegnare gli alimenti, concordati con i responsabili della Caritas, il presidente Dante Vecchiola ha voluto ringraziare i vertici e gli operatori tutti della Caritas di Fermo che quotidianamente incrociano le urgenze di chi è in difficoltà.

«Ringraziamo la Caritas per essere costantemente a contatto con i principali bisogni della nostra comunità. Questo gesto vuole essere un aiuto ai soggetti più deboli e un riconoscimento a chi ogni giorno mette testa e braccia per riuscire in un impresa che li unisce ai più fragili». Così il presidente Vecchiola nel ribadire la vicinanza del Club Lions ai volontari della Caritas territoriale e alla sua operatività.

La direttrice della Caritas Diocesana, Barbara Moschettoni esprime «gratitudine al Lions club di Fermo-Porto San Giorgio per la vicinanza e la donazione di beni di prima necessità quali olio di oliva e tonno. Questa donazione è molto importante perché è un gesto che sottolinea l’attenzione alle tante famiglie in difficoltà, che rafforza la collaborazione in rete tra enti del Terzo settore e la società civile per il bene comune. Di fronte ad un aumento delle famiglie che necessitano di aiuto e di accompagnamento, la collaborazione tra enti concreti ci permettono di affrontare con maggior speranza i tempi a venire e lavorare insieme per il bene comune».

L’attività della Caritas Diocesana continua, anche in questi giorni di festività, sia con il tradizionale servizio di distribuzione alimenti e pacchi viveri e servizio mensa, ma anche con le attività del dormitorio a Fermo e Civitanova Marche, l’accoglienza delle famiglie ucraine, l’impegno all’interno del Carcere di Fermo e molte altre iniziative diffuse in tutto il territorio diocesano