Decennale del metodo Mas, la difesa a portata di tutti

Il 2022 è stato l’anno del decimo anniversario dell'attività acronimo di Moving Action Surprise System: la metodologia teorico-pratica di prevenzione e gestione delle situazioni critiche e difesa personale, ideato e codificato dal maestro Remo Grassetti

1 Gennaio 2023 - Ore 12:24 ...

Il 2022 è stato l’anno del decimo anniversario del metodo Mas, acronimo di Moving Action Surprise System, la metodologia teorico-pratica di prevenzione e gestione delle situazioni critiche e difesa personale, ideato e codificato dal maestro Remo Grassetti.

Il metodo Mas viene utilizzato in esclusiva in ambito italiano ed internazionale da Mastery, International Academy for Security and Defence Srls, società fondata nel 2014 dallo stesso Grassetti e dal professor Aldo Pigoli, docente dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Milano. Fin dal 2012 il metodo Mas è stato utilizzato da personale di Forze Armate, Polizia locale, personale di sicurezza privata per la formazione e l’addestramento in funzione di migliorare le capacità di intervento operativo e di gestione in sicurezza delle criticità. Allo stesso tempo, nel corso degli anni varie organizzazioni pubbliche e private non strettamente legate al settore difesa e sicurezza hanno avuto modo di beneficiare dei vantaggi offerti dalla pratica della metodologia di Grassetti per far fronte, in maniera efficacie e sicura, alle situazioni di criticità che possono emergere dallo svolgimento delle proprie attività.

Nello specifico, vanno annoverati operatori del trasporto pubblico e privato, personale medico-sanitario, educatori in ambito socioassistenziale e delle tossicodipendenze, nonché personale aziendale. Il 2022 ha visto la realizzazione di numerose attività di formazione e addestramento per il personale di Polizia Locale di vari comandi marchigiani, come Castelfidardo, Castelraimondo, Civitanova Marche, Falconara Marittima, Macerata, Monte San Vito, Montemarciano, Monteprandone, Osimo, San Severino Marche, Urbino. Inoltre, sono stati formati educatori che operano in ambito socioassistenziale in Emilia Romagna. Per il 2023 sono attese molte novità, sia a livello organizzativo che di proposte innovative, al fine di adattare il metodo Mas a rispondere ai costanti mutamenti del contesto della sicurezza nei vari contesti sociali.

“Già dopo i cinque anni di attività c’è stato, per il metodo Mas, una grande considerazione con numerosi feedback positivi dai più svariati ambiti: nel settore dei trasporti, formiamo il personale di società del trasporto pubblico come, nel caso delle Marche, Contram e Apm – le considerazioni del relativo vertice -. Nel settore della sicurezza urbana, abbiamo preparato il personale di svariate Polizie locali in ambito regionale e nazionale. Nel 2017, il metodo Mas è stato ufficialmente riconosciuto dall’Aeronautica Militare quale strumento di formazione e addestramento per tutto il suo personale. Inoltre, Mastery opera anche in ambito civile, con le donne, i giovani e con chi si occupa del benessere e dei servizi alla persona: dal 2017 sono in corso attività per ragazzi affetti da autismo e per i loro familiari, in collaborazione con diverse cooperative e associazioni in ambito italiano”.