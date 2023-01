In Prefettura apre uno Sportello informativo per il microcredito a sostegno degli stranieri

FERMO – Il punto informativo ha come finalità quella di far convergere gli stranieri interessati alla costituzione di nuove realtà imprenditoriali, nell'ambito del Progetto Fami SO.MI.C.I.S. (Sostegno ai Migranti per la Costituzione di Imprese Sociali)

5 Gennaio 2023 - Ore 12:04 ...

Nell’ambito della programmazione europea Fami (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), il 26 aprile 2022 la Prefettura di Fermo ha avviato, in qualità di capofila, il Progetto Fami SO.MI.C.I.S. (Sostegno ai Migranti per la Costituzione di Imprese Sociali), in partenariato con l’Università di Macerata, l’Ente Nazionale per il Microcredito, la Camera di Commercio delle Marche e l’Ambito Territoriale Sociale XIX.

Il progetto è volto a migliorare la capacità del sistema di indirizzare e accompagnare i cittadini stranieri, regolarmente residenti, nell’accesso alle risorse finanziare del microcredito per la costituzione di nuove realtà imprenditoriali ed in particolare cooperative sociali.

Dopo una prima fase indirizzata ad uno specifico programma di formazione che ha visto coinvolti diversi attori del territorio per rafforzare le competenze degli operatori pubblici e privati che lavorano a stretto contatto con la popolazione straniera della Provincia di Fermo, il progetto prevede l’apertura di uno Sportello informativo sul microcredito.

A partire dal 9 gennaio 2023, presso la Prefettura di Fermo, lo sportello sarà aperto il lunedì e il giovedì dalle 12 alle 14 e fornirà servizi informativi e di primo orientamento sulle misure di microcredito e sugli strumenti per l’autoimpiego, operando in stretta relazione con la Camera di Commercio e con il supporto di esperti dell’Ente nazionale per il Microcredito.

La finalità è quella di far convergere allo sportello, attraverso la rete territoriale creata con l’ausilio degli operatori e del terzo settore, nonché del Centro per l’Impiego, gli stranieri interessati alla costituzione di nuove realtà imprenditoriali.

Con l’iniziativa, la Prefettura di Fermo intende anche creare un modello di rete che possa essere replicato in altri territorio per favorire la creazione d’impresa con l’efficace coinvolgimento di enti pubblici e privati.