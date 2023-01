Infrastrutture, Pezzani spinge per Valdaso e Mezzina: «Si passi alla fase progettuale per l’ammodernamento»

OPERE - Il primo cittadino di Petritoli, che a settembre ha ospitato un summit tra Regione e Comuni del Fermano nella sala consiliare, oggi chiede di imprimere un'accelerazione sulla progettazione di due infrastrutture «fondamentali per il Fermano» e che toccano anche l'Ascolano (la Valdaso) e l'Ascolano e il Maceratese (la Mezzina)

5 Gennaio 2023 - Ore 12:49 ...

di Giorgio Fedeli

«Massima fiducia nel governatore Francesco Acquaroli di cui abbiamo avuto modo di constatare l’impegno per i nostri territori. Ora comunque gradiremmo che per la Valdaso e la Mezzina si passi alla fase progettuale». E’ quanto dichiara il sindaco di Petritoli, Luca Pezzani. Lo spunto per la riflessione e per la richiesta di imprimere un’accelerazione sull’ammodernamento di due linee viarie fondamentali per il Fermano, ma che toccano anche le province di Ascoli, la prima, e di Ascoli e Macerata la seconda, arriva dalla lista delle opere cantierate o prossime a lavori stilata nei giorni scorsi dalla Regione.

E in quel caso, in quella lista, per il Fermano figura solo la Sarnano-Amandola-Servigliano. Non si parla né di Mezzina né di Valdaso. «Sono consapevole che quelle sono opere già programmate. Ma adesso gradirei che si passasse alla programmazione anche per due infrastrutture che per noi sono vitali. Per la Valdaso sono stati stanziati 5 milioni di euro. Bisogna capire come usarli. Sulla Mezzina non mi risultano stanziamenti. Insomma è arrivato il momento di passare a una progettazione concreta. Ora il Governo c’è, e da quello che posso constatare, c’è sintonia con la giunta regionale, a partire proprio dal governatore Acquaroli che ringrazio per l’attenzione che ha mostrato per il nostro territorio (il presidente ha preso parte a un incontro sul tema infrastrutture, proprio a Petritoli, insieme all’assessore Baldelli, lo scorso mese di settembre) con una fumata bianca per lo stesso Pezzani.

Ma per il sindaco di Petritoli ora ci sono tutte le condizioni per passare ai fatti. «Gradiremmo che le due infrastrutture fossero inserite in una programmazione ministeriale, per avere dei risultati concreti da qui a qualche anno. Sulla Mezzina c’è un progetto di massima che risale a 30/40 anni fa, insomma una progettazione di massima già c’è. E’ un’opera che tocca tre province (Fermo, Ascoli e Macerata, si diceva). Stessa importanza riveste, per il nostro territorio e non solo, la Valdaso. E questi aspetti sono emersi chiaramente proprio in quell’incontro di settembre a cui hanno preso parte 15 sindaci della nostra provincia. Nelle prossime settimane scriveremo una lettera alla Regione per ricordare quanto importanti siano per noi e per tutto il sud delle Marche, tutto questo confermando la massima fiducia che abbiamo nel governatore Acquaroli».