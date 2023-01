Tutto pronto per le modifiche alla circolazione: ultimi sopralluoghi di Salvatelli, Municipale e ditta

PORTO SAN GIORGIO - Mattinata di verifiche e ultimi accorgimenti in vista del cambio che il sindaco Vesprini, in conferenza stampa, ha definito «epocale» raccomandando la massima attenzione agli automobilisti

9 Gennaio 2023 - Ore 12:33 ...

Giornata di sopralluoghi, nonostante la pioggia, quella odierna per l’assessore alla viabilità e vicesindaco, Lauro Salvatelli che, questa mattina, si è recato insieme alla Polizia locale, con in testa il comandante Giovanni Paris, e la ditta che si è occupata dei lavori, in vista delle modifiche alla circolazione stradale, soprattutto sul lungomare Gramsci e in viale della Vittoria, che entreranno in vigore domani.

Da domani, infatti, scatteranno il senso unico di marcia veicolare con direzione nord/sud nel tratto di lungomare Gramsci compreso tra via Le Marine e via Cimarosa con il mantenimento del doppio senso di marcia veicolare sul lungomare Gramsci solamente nel tratto compreso tra via Marche e via Le Marine. Scatta dunque anche l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza sulla semicarreggiata est di via Grasmci all’intersezione con via Cimarosa.

L’ordinanza conferma anche l’eliminazione degli stalli di sosta veicolari sul lato est di via Gramsci solamente nel tratto compreso tra via Le Marine e l’attraversamento pedonale posto a nord di via Marche con ripristino degli stalli di sosta sul lato est del lungomare nel tratto compreso tra il civico 45 e via Le Marine, come pure degli stalli di sosta sul lato ovest del lungomare nel tratto compreso tra il civico 45 e via Trento.

Nell’ordinanza figura anche il ripristino del senso unico di marcia veicolare con direzione nord/sud sulla

semicarreggiata ovest del lungomare nel tratto compreso tra via Donizetti e via Cimarosa, il senso unico di marcia veicolare con direzione sud/nord in viale della Vittoria nel tratto compreso tra via veneto e via Castelfidardo, l’eliminazione della pista ciclabile posta sul lato ovest di viale della Vittoria nel

tratto compreso tra via Castelfidardo e via Chiesa, e il divieto di sosta permanente sul lato ovest di viale della Vittoria nel tratto compreso tra via Castelfidardo e via Chiesa.