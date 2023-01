Rivoluzione viabilità, Vesprini e Salvatelli: «Scelta obbligata, prudenza alla guida». Ecco tutte le modifiche

di Serena Murri

Rivoluzione viabilità. Da martedì, cambio di senso per lungomare Gramsci e viale della Vittoria. «Siamo vincolati a farlo. Potranno esserci degli aggiustamenti», il punto del sindaco Valerio Vesprini. Un cambiamento che, come rimarcato dallo stesso primo cittadino, non è una scelta dell’attuale amministrazione ma il risultato di un progetto in parte già partito con la ciclabile e dalla già avvenuta predisposizione dei dossi rialzati per gli attraversamenti in funzione della direzione nord sud.

Il sindaco, durante la conferenza stampa di questa mattina per presentare le modifiche alla circolazione stradale su due delle principali arterie viarie della città, ha esordito parlando di: «Una svolta epocale per le abitudini dei sangiorgesi e non solo. La conferenza stampa è stata convocata appositamente per informare i cittadini attraverso i media. È iniziata anche una campagna social e la distribuzione di volantini nei locali commerciali. L’obiettivo primario è la sicurezza, cercando di evitare situazioni di pericolosità».

Poi il primo cittadino è passato alla cronistoria mettendo avanti le mani: «Questo progetto è della passata amministrazione, da me non condiviso neanche quando ero in maggioranza. È un progetto che ho ereditato sotto il periodo estivo, quando non era stata predisposta tutta la progettualità e la segnaletica per effettuare l’inversione di marcia. I parcheggi sul lungomare sono stati disegnati in relazione al senso nord sud e mi sono trovato con questa situazione e con la ditta che prima della metà di luglio non sarebbe potuta intervenire. La nostra decisione è stata quella di non creare ulteriori problematiche e confusione durante il periodo estivo, con un maggiore afflusso di persone in città. La soluzione del cambio di direzione da nord a sud è stata dettata dalla sicurezza soprattutto per i mezzi di soccorso della Croce Azzurra. Abbiamo evitato di farlo durante il periodo natalizio e siamo arrivati ad oggi».

Vesprini raccomanda ai cittadini la massima prudenza e attenzione in questi primi mesi: «Sarà una svolta senza precedenti – ha continuato – anche a livello di abitudini, sia per la direzione nord sud che per il cambio di direzione sud nord per viale della Vittoria. L’unica modifica, rispetto al progetto, è che riavremo un doppio senso di marcia nel tratto nord del lungomare, tra via Le Marine e via Marche, dove nel periodo estivo ci sono molti dei parcheggi e tutte quelle auto dovranno avere la possibilità di tornare a nord senza percorrere tutto il lungomare fino a sud».

Il vicesindaco e assessore alla viabilità, Lauro Salvatelli, ha sottolineato l’importanza del binomio «sicurezza e cambio di abitudini per una città con una conformazione molto particolare, il comandante Paris (anche lui in conferenza insieme a sindaco e vice) ne è testimone. Si tratta di scelte che poi a cascata si ripercuotono su altre zone. In questo momento la sensibilizzazione è la cosa più importante. Saremo a disposizione con tutte le forze. La prima settimana sarà fondamentale. Quando poi diventerà un’abitudine, tutto andrà liscio ma questo cambiamento non è stata una misura ordinaria, da tutti i giorni».

Come recita il volantino, da martedì 10 gennaio «la circolazione veicolare in un tratto del lungomare Gramsci e in un tratto di viale della Vittoria subirà delle modifiche. Nel tratto compreso tra via Le Marine a nord e via Cimarosa a sud, la circolazione sarà da nord verso sud. La circolazione su viale della Vittoria, tra viale Veneto e via Castelfidardo, sarà da sud verso nord».

Il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Paris ha evidenziato tutto il lavoro fatto a partire dalle criticità e dalla preparazione del cambio di sensi di marcia «andando a prevedere soluzioni all’atto pratico che non è detto che si verifichino come paventato. La nostra attività ha riguardato incrocio per incrocio. Con il 10 gennaio partirà la fase d’esecuzione con la ditta incaricata che opererà materialmente l’inversione». Per fare questo «i tratti interessati, via Cimarosa a sud e via Le Marine e via Marche a nord, via della Vittoria e via Castelfidardo a nord saranno interdetti alla circolazione veicolare e contemporaneamente, sul lungomare ci sarà il divieto di sosta per lo sgombero dei veicoli in sosta con senso di marcia diverso dal precedente per evitare conflittualità». In seguito «a bocce ferme – ha ripreso il comandante Paris- si riaprirà la segnaletica verticale fissa, a corredo di ogni incrocio e la successiva modifica del cambiamento».