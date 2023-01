Pensionati Cgil di Fermo: l’ex sindaco di Ponzano, Maurizio Valentini, nuovo segretario

ELETTO nell'ambito del Sindacato pensionati italiani (Spi). Ex dipendente Telecom, è di Ponzano dove è stato primo cittadino dal 1994 al 2005. Ha 68 anni ed è iscritto alla Cgil da 45. Subentra a Paolo Filiaci

12 Gennaio 2023 - Ore 16:07 ...

Maurizio Valentini è stato eletto Segretario Generale provinciale dello Spi Cgil di Fermo. Residente a Ponzano di Fermo, 68 anni, ex dipendente Telecom, Sposato con due Figli – iscritto alla Cgil da circa 45 anni, Rappresentante sindacale dei lavoratori per la Cgil alla ex Telecom, poi da pensionato è stato segretario organizzativo dello Spi Cgil di Fermo, già sindaco del Comune di Ponzano di Fermo per due mandati consecutivi dal 1994 al 2005, con diversi impegni istituzionali durante il mandato da Sindaco. Gli obiettivi del neo eletto in sintesi: massimo impegno nel sindacato dei pensionati della Cgil per migliorare le condizioni dei pensionati e le loro famiglie, con il dovere di ascoltarli, aiutarli, rappresentarli e difenderli.

Un grande ringraziamento al Segretario Generale uscente dello Spi Cgil di Fermo Paolo Filiaci – la sua attività da sindacalista – prima nella Funzione Pubblica Cgil, per ben 22 anni, in cui ha interloquito con tutti le istituzioni pubbliche del fermano con stima e competenza da parte di tutti i lavoratori pubblici e dei rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, poi nel Sindacato Pensionati per oltre 8 anni, forte delle sue esperienze personali in gioventù, vissute in un ambiente circondato da stenti e povertà, hanno rafforzato la sua passione e la sua appartenenza al sindacato della Cgil in difesa dei lavoratori, dei pensionati, dei più deboli e bisognosi.

L’impegno di Valentini è nel continuare il suo lavoro – che negli anni ha dato tanti risultati positivi allo Spi Cgil di Fermo a vantaggio dei suoi rappresentati – per superare al meglio la difficile situazione economica, sanitaria e sociale del nostro paese, in particolare nel nostro territorio provinciale fermano.

Il rinnovamento nel nostro sindacato è necessario per portare avanti al meglio le nostre attività, ma altrettanto è importante seguire il tracciato e le esperienze dei sindacalisti che hanno operato fino a oggi, che hanno fatto tante lotte, pagando spesso personalmente nel rivendicare diritti e dignità per i lavoratori quali persone umane.

Per questi obiettivi, di seguito le attività programmate per il 2023:

– Contrattazione Sociale Territoriale da fare con gli Enti locali quali Comuni, Provincia, Ambiti Sociali, ecc.., uno strumento per dare risposte ai bisogni ed ai problemi concreti degli anziani, pensionati lavoratori, disoccupati e delle loro famiglie;

– sportelli Sociali diffusi nel territorio provinciale per dare risposte a chi ai bisogni di chi rappresenrtiamo e ditutte le persone, un punto informativo il più vicino possibile al luogo di residenza degli interessati;

– sviluppare e realizzare eventi che rafforzino la cultura della legalità e dell’Antifascismo;

– sviluppare e realizzare eventi che riaffermino l’emancipazione femminile e una cultura contro la violenza sulle donne, attraverso una fattiva parità di genere e un sempre maggior ruolo delle donne ai vertici del sindacato, della politica, dell’economia e nella società;

– rivitalizzare e diffondere i valori identitari della CGIL di dignità, uguaglianza e solidarietà;

– un impegno e una grande responsabilità per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali di circa 11.000 pensionati iscritti allo SPI CGIL di Fermo, con pensioni mediamente più basse d’Italia a causa dello modello produttivo degli ultimi 50 anni, prevalentemente calzaturiero con bassi salari e molto lavoro nero.