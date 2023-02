L’Ast Fermo perde un altro pezzo, ma approva la graduatoria degli specialisti ambulatoriali: «Il Murri non può più essere l’unico punto erogazione dei servizi sanitari»

FERMO - La quinta dimissione in pochi giorni è della psichiatra Lucaselli. Il commento del sub commissario sanitario Giuseppe Ciarrocchi: «Ci stiamo preparando a strutturare l'azienda, in un'ottica di programmazione regionale a cui dobbiamo comunque attenerci. Il bilancio tra le entrate e le uscite si potrà fare soltanto tra qualche mese»

di Maria Nerina Galiè

L’Ast di Fermo si prepara ad un altro addio. Si tratta, stavolta, della dottoressa Alessia Lucaselli, Dirigente Medico disciplina Psichiatria a tempo indeterminato, in forza alla Sanità fermana soltanto dal primo febbraio dello scorso anno.

La dottoressa Lucaselli resterà in servizio fino al 15 aprile prossimo, secondo il termine di preavviso, andandosi ad aggiungere alla lista di altri 4 colleghi, che hanno espresso la volontà di lasciare il “Murri” e tutti insieme.

E’ invece stata approvata lunedì scorso la graduatoria provinciale valida per il 2023, espressamente dedicata al Fermano, degli specialisti ambulatoriali, “aspiranti a svolgere la propria attività professionale in qualità di sostituti, incaricati a tempo determinato e provvisorio”.

Coerente con il recentissimo aumento delle ore di specialistica ambulatoriale approvato in Ast Fermo (la determina è del 23 gennaio) e che prevede 38 ore Urologia, 38 ore Cardiologia, 38 ore Ortopedia, 38 ore Dermatologia, 38 ore Psicoterapia, 20 ore Oculistica e 38 di Psicologia (leggi qui).

Quindi, ricapitolando, 5 medici vanno via dal “Murri” da qui ad aprile. E sono: uno dalla Chirurgia, uno dalla Medicina Interna, uno dalla Ginecologia e l’ultimo dalla Rianimazione-Terapia intensiva.

Ma si incrementano le ore di ambulatorio per la specialistica.

Le due cose sono collegate? La seconda è per compensare la prima? Oppure i medici ospedalieri stanno “fuggendo” perché hanno captato che nell’aria c’è la volontà di ridurre le prestazioni ospedaliere?

«Per tanti medici che vanno via da Ast Fermo, altri ne arriveranno – commenta il dottor Giuseppe Ciarrocchi, sub commissario sanitario di Ast Fermo, firmatario insieme al commissario straordinario Roberto Grinta ed al sub commissario amministrativo Simone Aquilanti di entrambe le determine – siamo di fronte ad un turn over fisiologico, legato al rinnovamento della Sanità regionale. E noi ci stiamo preparando a strutturare l’azienda, con servizi ritenuti più opportuni, in un’ottica di programmazione regionale a cui dobbiamo comunque attenerci».

Il sub commissario Ciarrocchi è in linea con Grinta: sulle dimissioni degli specialisti ha precisato che l’Ast Fermo ha avviato le procedure per le sostituzioni, facendo richiesta delle figure professionali di cui si è creato il bisogno.

E’ però inconfutabile che le richieste dovranno trovare riscontro tra professionisti, mentre altri hanno già espresso la volontà di andare altrove.

«Il bilancio tra le entrate e le uscite si potrà fare soltanto tra qualche mese», obietta Ciarrocchi.

Nel frattempo è stata approvata la graduatoria per le ore di ambulatorio.

«Nulla di strano rientra nelle linee guida del Ministero della Salute, recepite dalla Regione Marche e che puntano sul rafforzamento della medicina territoriale.

Del resto non è più possibile che l’ospedale sia l’unico punto di erogazione dei servizi sanitari.

Inoltre, se i posti letto negli ospedali sono “limitati”, i posti a “domicilio” sono infiniti. Per questo si va sempre di più a curare i pazienti “a casa”, laddove possibile, incentivando l’attività territoriale.

Ed a riprova di questo c’è l’istituzione delle Case della Salute. Nel Fermano, con la Casa della Salute di Sant’Elpidio a Mare, abbiamo fatto da apripista nelle Marche».

Dal nutrito elenco approvato dal commissario Grinta emergono 4 cardiologi, 5 dermatologi, 2 specialisti in endocrinologia, un solo gastroenterologo, 4 fisiatri, 5 neurologi, un neuropsichiatra infantile, 8 oculisti, 4 ortopedici, 5 otorinolaringoiatri, 2 ginecologi, 1 urologo, 2 medici legali, 1 psichiatra, 1 pediatra, 1 radiologo e ben 15 odontoiatri. La lista – di specialisti che hanno fatto domanda per ricoprire incarichi provvisori in Ast Fermo – continua poi con numerosi veterinari e psicologi.