Commemorazione dei martiri delle Foibe, Balestrieri (FdI): «Ricordiamo sempre i nostri connazionali»

PORTO SANT'ELPIDIO - Il consigliere comunale e coordinatore provinciale FdI: «Da qui occorre partire, bisogna raccontare sempre, specie alle giovani generazioni, ma soprattutto non dobbiamo mai dimenticare quanti nostri connazionali negli anni '45/'47 abbandonarono le loro terre e quanti italiani furono gettati vivi in quelle cavità carsiche chiamate foibe»

«Questa mattina, alla presenza dell’amministrazione comunale, del presidente del consiglio, dell’associazione di quartiere San Filippo e dei cittadini presenti, abbiamo ricordato tutti i nostri connazionali che persero la loro vita gettati vivi nelle foibe solo perché italiani». E’ quanto fa sapere il consigliere comunale di Porto Sant’Elpidio e coordinatore provinciale FdI, Andrea Balestrieri che anche quest’anno si è recato in via Martiri delle Foibe per la consueta commemorazione.

«Come tutti gli anni porto avanti nella mia città questo momento piccolo ma significativo e toccante che con il presidente di Anvgd Marche Sud Orazio Zanetti Monterubbianesi culmina con i suoi racconti storici toccanti e molto profondi. Da qui occorre partire, bisogna raccontare sempre, specie alle giovani generazioni, ma soprattutto non dobbiamo mai dimenticare quanti nostri connazionali negli anni ’45/’47 abbandonarono le loro terre e quanti italiani furono gettati vivi in quelle cavità carsiche chiamate foibe. Ricordiamo sempre, ma soprattutto ricordiamoci il sacrificio di tanti nostri connazionali». Presente anche il consigliere comunale di Fermo, Luigi Rocchi.