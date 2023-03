Nel mondo di Vivai Nicole: «Formazione costante, codice etico, sensibilità ambientale. Non è solo giardinaggio»

SANT'ELPIDIO A MARE - L'azienda vivaistica di Nicole Fulgoni e Denis Del Gatto sarà protagonista ad aprile al TedX: «Contenitore di idee innovative, coinvolgeremo i ragazzi delle scuole»

6 Marzo 2023 - Ore 10:58 ...

Cercare continuamente nuove prospettive. Investire sulla formazione. Non fermarsi. È questa la mission di Vivai Nicole, azienda florovivaistica di Sant’Elpidio a Mare, che ormai da alcuni anni ha intrapreso con decisione un percorso ambizioso. Guidata dalla titolare Nicole Fulgoni e dal responsabile tecnico Denis Del Gatto, ha operato una scelta precisa: «Circa dieci anni fa dovevamo prendere una decisione ed abbiamo intrapreso la strada più difficile, ma più gratificante, decidendo di fare la nostra parte, non solo per offrire un servizio più qualificato, ma anche per essere attori di un’azione virtuosa, volta alla tutela dei territori in cui si esercita ed al rispetto della collettività. Non abbiamo avuto dubbi».

In concreto, l’azienda ha deciso di investire sulla formazione del personale, approfittando in particolare dei primi mesi dell’anno. «Chiamiamo agronomi e personale specializzato dai migliori istituti d’Italia, per portarli da noi e dedicarci del tempo. Le tematiche sono ampie, dalla biodiversità, tema che ci sta particolarmente a cuore, alla fertilità del suolo, dalla conoscenza agronomica dei terreni al carbon farming, fino agli standard europei per la potatura degli alberi. Sarebbe prezioso istituire nel nostro settore un centro di formazione accreditato che garantisca standard elevati e nuove giovani leve da inserire nelle aziende del territorio».

Altra innovazione, adottata dal 2022, è una policy aziendale orientata alla tutela dell’ambiente. «L’abbiamo chiamata Geco – spiega Nicole Fulgoni – è il nostro decalogo, un codice etico per praticare attività florovivaistica in modo consapevole. Ogni giorno ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale prenderci cura del pianeta in cui viviamo, adottando un cambiamento non più rinviabile. Ma il cambiamento non si può attendere, occorre esserne artefici: ecco perché ci siamo dati alcune regole basilari, tese al rispetto dell’ambiente e delle persone. Questo significa lavorare ad incrementare una società della conoscenza, concorrere ad una coscienza green, sensibilizzare i più giovani sui temi dell’ecosostenibilità ed adottare in azienda politiche di riduzione delle emissioni e dei rifiuti».

Non è un caso, quindi, che Vivai Nicole abbia sposato il TedX Fermo. «Ci ha affascinato questo evento – spiegano Nicole e Denis – un contenitore di idee, uno spazio di confronto, in cui trovare ispirazione da conversazioni audaci ed innovative. Un laboratorio che spazia su più campi, dalla tecnologia al design, dalla scienza alle tematiche globali. Anche per l’edizione 2023 saremo sponsor tecnico della manifestazione in programma ad aprile ed abbiamo preparato alcune interessanti novità, coerenti con i nostri obiettivi di sensibilizzazione verso le nuove generazioni e tutela ambientale».

(spazio promo-redazionale)