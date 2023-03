Servigliano in A2, contro Roma grande festa per la Virtus

TENNIS TAVOLO - Un torneo dominato dal principio, a sfociare con lo storico salto nella prestigiosa categoria nazionale. A due giornate dal termine della stagione la matematica ha emesso la propria inappellabile sentenza e domani, in casa contro i capitolini, per l'Antoraf ci sarà la metaforica passarella davanti a tifosi ed istituzioni, sportive e locali

SERVIGLIANO – Le Marche del tennistavolo maschile tornano in serie A grazie alla Virtus Antoraf Servigliano che ha letteralmente dominato il campionato nazionale di B1: 12 partite e altrettante vittorie, con un ruolino di marcia impressionante (60 set vinti, solo 8 persi).

Merito del terzetto giallorosso capitanato da Matteo Cerza e composto da Li Weimin e Daniel Ruben Gaybakyan. Mancano due giornate al termine della stagione, ma gli 8 punti di vantaggio sulla seconda in graduatoria fanno dormire tra due guanciali i serviglianesi: la promozione in serie A2 è matematica. Domani, domenica 12 marzo, alle ore 10 (ingresso libero), il palasport di Servigliano ospiterà l’ultimo turno casalingo contro il King Pong Roma (quinto in classifica) e per la Virtus sarà una vera e propria passerella: atteso il pubblico delle grandi occasioni e un tifo caldissimo.

Al termine della partita sarà effettuata la premiazione di fine stagione con riconoscimenti alla squadra e agli amici della Virtus. Il cerimoniale vedrà la partecipazione del presidente regionale del Coni, Fabio Luna, e dal sindaco Marco Rotoni, primo tifoso giallorosso. Complimenti alla Virtus Antoraf per lo storico risultato, oltre che dal mondo pongistico nazionale e regionale, arrivano anche dall’assessore regionale allo sport, Chiara Biondi, e dal presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi. Dunque, Servigliano entra tra le migliori 24 società d’Italia, caso molto singolare per un paese di 2.300 anime: 8 squadre compongono la serie A1, 16 saranno iscritte alla serie A2 (campionato diviso in due gironi). E sull’anda lunga della storica promozione, un gruppo di ragazzi del luogo, guidato da Riccardo Pipponzi, ha fondato il primo club ufficiale di tifosi battezzato “Leoni Giallorossi”: contro il Kink Pong Roma debutteranno la t-shirt del fan club e lo striscione che poi girerà nei palazzetti della penisola.