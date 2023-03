L’Euf festeggia i 30 anni di attività

FERMO - Giovedì 16 marzo 2023 evento celebrativo al Teatro dell’Aquila. Oggi a Fermo sono attivi il corso di Laurea in Ingegneria Gestionale Triennale e Magistrale, il corso di Laurea Triennale di Infermieristica e di Logopedia, afferenti all’Università Politecnica delle Marche. Da settembre 2023 verrà attivato anche il corso della Magistrale di Infermieristica

13 Marzo 2023 - Ore 15:18 ...

Trent’anni con la e per la città ed il territorio. L’Euf, Ente Universitario del Fermano per i suoi primi 30 anni dalla fondazione ha organizzato un evento celebrativo, in collaborazione con il Comune di Fermo e l’Università Politecnica delle Marche, per giovedì 16 marzo 2023 alle ore 17 nella splendida cornice del Teatro dell’Aquila.

Un evento per ricordare le origini, parlare del presente e soprattutto per proiettare sempre di più al futuro un Ente, di cui è direttrice Silvia Principi, che è stato costituito nel 1992 per favorire la ripresa e lo sviluppo degli studi universitari in città.

Il programma dell’evento prevede l’intervento di apertura del sindaco di Fermo e presidente Euf, Paolo Calcinaro, il saluto delle autorità, l’intervento del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche professor Gian Luca Gregori dal titolo “Territorio e Università: una strategia convergente e sinergica” e, in conclusione, il concerto dell’Orchestra da Camera del Conservatorio Statale di Musica “G. B. Pergolesi” di Fermo.

Il tutto situato in una prestigiosa ed ampia sede in via Brunforte 47, appositamente ristrutturata, che dispone di specifici e qualificati servizi allo studio come, ad esempio, mensa, foresteria, spazi per lo studio e ricreativi, ecc.