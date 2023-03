“L’arca di Noè” chiude il Veregra Children Winter

MONTEGRANARO - Sabato 18 marzo alle ore 18 al Teatro La Perla il terzo appuntamento con il più longevo circuito di teatro pr ragazzi, scuole e famiglie nel sud delle Marche. In scena la Compagnia "Fantacadabra"

Al Teatro “La Perla” di Montegranaro sabato 18 marzo terzo ed ultimo appuntamento con la stagione Veregra Children Winter, promossa per il quinto anno consecutivo dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montegranaro e da Proscenio Teatro, nell’ambito di “Tir-Teatri in Rete”, il più grande e longevo circuito di teatro per ragazzi, scuole e famiglie nella parte sud delle Marche.

Giunge al termine la stagione di teatro per le nuove generazioni del Comune di Montegranaro, con uno spettacolo inusuale che riesce a coniugare poesia e divertimento, in scena la compagnia “Fantacadabra” con una produzione targata “Teatro Stabile d’Abruzzo”, che racconta in maniera divertentissima una delle storie più celebri che hanno accompagnato il cammino dell’umanità, quella del grande diluvio e della famosa Arca di Noè, nella quale trovarono posto tutte le speci viventi e che consentì al mondo di poter continuare a scrivere la propria storia. Un episodio biblico raccontato da tre pinguini che si trovarono a vivere quei fatti così importanti e decisivi per il futuro di tutti. Tratto dal romanzo “L’arca parte alle otto” di Ulrich Hub (Rizzoli), viene riproposto sulla scena con tutta la sua carica di ironia, divertimento e significati, quello che ne esce è uno spettacolo che coinvolge, affascina e soprattutto meraviglia, sia i grandi che i più piccoli.

Il prossimo appuntamento è con il Veregra Children estivo che ospiterà a Montegranaro nei giorni 18-19-20 giugno la XXIX edizione del Premio Nazionale Otello Sarzi, il più longevo Premio italiano dedicato alle nuove formazioni del teatro ragazzi e al Teatro di Figura, un appuntamento di cui presto verrà reso noto il programma e che richiama a Montegranaro una giuria d’eccellenza proveniente da tutte le parti d’Italia. Info: 0734.440348 – 335 5268147.