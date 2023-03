Teatro Ragazzi, chiuse le iscrizioni del Premio nazionale “Otello Sarzi”

MONTEGRANARO - In vista della 29esima edizione, coordinata da Marco Renzi, record di adesioni delle Compagnie. Ne vengono ammesse dodici per ogni edizione e due saranno i riconoscimenti che verranno assegnati. La giuria è pronta

Si sono chiuse le iscrizioni per poter partecipare alla 29esima edizione del Premio Nazionale “Otello Sarzi”, ospitato a Montegranaro all’interno del “Veregra Street Festival”, nell’apposita sezione del “Veregra Children”.

Il Premio Nazionale “Otello Sarzi” è il più longevo concorso italiano destinato alle nuove compagnie del teatro ragazzi italiano e premio speciale “Teatro di Figura”. Fondato nel 1995 da Otello Sarzi stesso e da Marco Renzi, ha ininterrottamente svolto la propria funzione di promotore e scopritore di nuove compagnie, ponendosi come uno degli appuntamenti di settore più importanti del nostro Paese.

Al Premio vengono ammesse dodici Compagnie per ogni edizione e due saranno i riconoscimenti che verranno assegnati: uno alla più promettente giovane formazione e l’altro al miglior spettacolo di teatro di figura, genere a cui Otello Sarzi era particolarmente legato e al quale ha dedicato tutta la propria esistenza.

Marco Renzi, che del progetto è da sempre coordinatore, ricorda come lo stesso faccia parte della settima edizione del Marameo Festival, un progetto interregionale e internazionale che metterà insieme nel 2023 cinque regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e oltre 40 Comuni. Verranno programmati, dal 16 giugno al 2 ottobre, complessivamente 150 spettacoli, oltre a incontri, laboratori, eventi e mostre, per quella che nei fatti è la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù oggi in Italia.

Il sindaco Endrio Ubaldi: «L’edizione 2023 dimostra il successo del Premio e di quanto sia importante sostenere i giovani talenti. Sono ben trentasei le compagnie che hanno fatto pervenire da tutta Italia, isole comprese, la domanda di ammissione; ben quattro in più del ragguardevole risultato dello scorso anno, a dimostrazione di come il comparto sia ancora estremamente vivo, con tanti giovani a cui il Festival offre una possibilità concreta di promozione, una vetrina in cui farsi conoscere e da valorizzare».

L’assessore alla Cultura Monia Marinozzi: «Tra qualche giorno la giuria del Premio, composta da persone di chiara e comprovata esperienza, inizierà i lavori di selezione per scegliere le dodici formazioni che poi il 18-19-20 giugno vedremo esibirsi a Montegranaro. Per ciascuna giornata verranno programmati quattro appuntamenti di spettacolo: ore 16,30 – 17,30 – 18,30 e 21,30, tutti ad ingresso libero. Saranno tre giorni di festa per piccoli e grandi, dal pomeriggio fino a notte».

LA GIURIA: Isabelle Roth (famiglia Sarzi, operatrice Culturale, burattinaia); Marco Renzi (autore, attore, regista di teatro, fondatore insieme ad Otello Sarzi del Premio); Renata Rebeschini (direttrice “Teatro Ragazzi Calendoli Onlus”, direttore artistico del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi di Padova); Massimo Bertoni (direttore del Teatro Evento di Vignola); Flavia Valoppi (attrice, autrice, regista di teatro del Florian Metateatro di Pescara); Daniela Nicosia (autrice, regista e direttrice artistica del Teatro di Belluno); Maurizio Stammati (attore, autore, regista e direttore artistico del Collettivo Teatrale “Bertolt Brecht” di Formia).