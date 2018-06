PORTO SANT'ELPIDIO - I vigili del fuoco sono arrivati nell'area dell'Auchan, dove si trova il container, intorno alle 18,30 e sono rimasti impegnati a domare le fiamme fino alle 20,30

E per fortuna che qualcuno, non appena notato il fumo levarsi dal quel container, ha subito chiamato i vigili del fuoco. I pompieri di Fermo, infatti, dopo aver domato le fiamme che hanno divorato un’auto a Santa Caterina, a Fermo, intorno alle 18,30 sono dovuti intervenire nei pressi del centro commerciale Auchan per dei materiali di indifferenziato a fuoco.

Il materiale si trovava all’interno di un container scarrabile, di quelli utilizzati per il deposito di grandi quantità di rifiuti. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco, dopo aver spento l’incendio, hanno provveduto anche a mettere in sicurezza il container stroncando qualsiasi minimo focolaio ancora ardente. Fortunatamente le fiamme sono rimaste circoscritte e non hanno creato danni o conseguenze a alcuno. Stando agli elementi raccolti dai vigili del fuoco, si tratterebbe di un incendio dovuto a cause accidentali.