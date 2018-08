VALDASO - Prossima 'uscita' giovedì 9 agosto per un nuovo appuntamento con le bellezze e l'enogastronomia locali

A segno anche la terza uscita del Valdaso tour. E ancora una volta, come avvenuto nelle due precedenti uscite, tanti bambini al fianco di adulti, anche anziani. Tutti in allegria alla scoperta o riscoperta delle bellezze della Valdaso, a partire da Altidona. “Numerose adesioni sia da turisti che da residenti in zona, tutti entusiasti – fa sapere Daniela Talamonti della DSpin – e poi cena “panoramica” ospiti della, meravigliosa balconata de L’Amaca. Assaggi prelibati di salumi formaggi locali e le gustose tagliatelle fritte.

Vi aspettiamo al prossimo tour giovedì 9 agosto”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Acli Marche, Asur Marche, Asd Dspin di Daniela Talamonti, a Marina di Altidona. Percorsi naturalistici alla scoperta delle radici storiche, artistiche e enogastronomiche del nostro territorio.