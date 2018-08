VALDASO - Domani alle 18 tutti alla reception del camping Riva verde pper partire con il quarto appuntamento alla scoperta delle radici storiche, artistiche e enogastronomiche del territorio

Tutto pronto per il quarto appuntamento con il Valdaso tour, l’evento fatto di passeggiate alla scoperta delle bellezze artistiche, architettoniche, storiche e anche enogastronomiche della Valdaso. Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, si parte per la quarta tappa in programma per domani.

Ritrovo alle 18 alla reception del camping Riva Verde. Da lì alla scoperta dell’entroterra della Valdaso per poi sedersi tutti alla tavola del ristorante pizzeria Del Corso. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Acli Marche, Asur Marche, Asd Dspin di Daniela Talamonti, a Marina di Altidona. Percorsi naturalistici alla scoperta, si diceva, delle radici storiche, artistiche e enogastronomiche del nostro territorio.