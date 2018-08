CALCIO - Il vivaio biancoazzurro attende mercoledì 22 agosto i piccoli tra 5 ed 8 anni, ed i giovani tra 9 e 12 venerdì 24. Appuntamento alle 17.30 al Firmun Village per l'inizio della stagione 2018/19

FERMO – Con l’iniziativa dell’Open Day di mercoledì 22 agosto per i più piccoli (5-8 anni) e di venerdì 24 per i più grandi (9 – 12 anni) si apre ufficialmente la stagione sportiva 2018/19 per il settore giovanile dell’Afc Fermo.

Le due giornate avranno inizio alle 17.30 al Firmum Village e vedranno la presenza di tutti i tecnici della società che presenteranno le attività che saranno svolte durante la stagione.

Un settore giovanile, quello dell’Afc Fermo, che da sempre mira a garantire ai ragazzi una crescita tecnico sportiva ed educativa. In questo senso i numeri consolidati negli anni testimoniano l’importante ruolo sociale svolto dalla società e il gradimento e la fiducia che le famiglie ripongono nell’operato dei dirigenti e degli allenatori biancoazzurri.

Il riconoscimento della Figc come scuola calcio èlite (riconoscimento attributo solo a un’altra realtà nella provincia di Fermo e ad altre 25 società nelle Marche e legato alla presenza di una serie di parametri qualitativi), lo staff tecnico qualificato che si è oramai consolidato in questi anni e che è stato interamente confermato, la presenza in tutti gli allenamenti e in tutte le categorie di un istruttore Isef, rappresentano sicuramente una garanzia della serietà e della bontà del lavoro della società biancoazzurra.

Peraltro, la vocazione alla crescita dei ragazzi del settore giovanile come elemento fondante della Afc Fermo è testimoniato dal fatto che quasi 20 ragazzi (nati tra il 2000 e il 2005) cresciuti nell’Afc Fermo giocano oggi nei settori giovanili di squadre professionistiche quali Fermana, Genoa, Sassuolo, Pescara, Ascoli e Sambenedettese, e questo è sicuramente motivo di orgoglio per il sodalizio biancoazzurro.

