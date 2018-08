ALTIDONA - Ieri, in chiusura, uno dei momenti più attesi del festival con la premiazione del concorso Bio Wine Marche 2018. ECCO I VINCITORI

Il Biofestival chiude con un segno positivo la settima edizione che si è svolta a Marina di Altidona. Nel complesso la partecipazione – fanno sapere dall’Aiab Marche – è stata importante, nei primi due giorni di iniziative organizzati, il terzo giorno si concluso con la premiazione delle cantine nonostante le condizioni meteo non fossero proprio ottimali. Durante il festival a carattere bio che mira a promuovere i prodotti delle aziende biologiche locali, l’interesse riscosso da parte del pubblico si è riscontrato a partire dalla partecipazione ai laboratori e dal numero di persone, sempre in crescita, presenti al convegno di sabato.



Ieri, in chiusura, uno dei momenti più attesi del festival con la premiazione del concorso Bio Wine Marche 2018 al quale hanno partecipato 40 etichette da tutta la regione uno spazio pensato da Aiab Marche appositamente per le produzioni enologiche biologiche. I vincitori delle 4 categorie sono: Gotico 2015 Rosso Piceno Superiore Az. Vitivinicola Ciu Ciu (Offida); Letix Falerio Pecorino 2017 Le Cantine di Figaro 2017 (Ripatransone); Ruflano 2017 Marche Rosato Cantine della Marca (Monsanpolo del Tronto); Passerina Spumante Brut 2017 Az. Agr. Centanni (Montefiore). Due le cantine presenti a ritirare il premio, Le Cantine di Figaro di Ripatransone e Cantine della Marca. A seguire la degustazione guidata dai Sommelier Degustatori Ais Fermo e dalla Presidente Barbara Paglialunga, alla presenza della vice-presidente Cristina Murri, Francesca Pulcini, Presidente Legambiente Marche e il sindaco, Giuliana Porrà.

Aiab Marche ringrazia l’Amministrazione comunale e il Sindaco Giuliana Porrà per aver permesso lo svolgersi dell’evento e averlo sostenuto, ringrazia il Presidente Andrea Morelli e tutta la Pro Loco per il sostegno logistico. Si ringraziano inoltre: Bruno e gli amici di Montefiore; Tonino e gli amici di Pedaso; Donatella e gli amici di Massignano; Stefano Isidori, Barbara Paglialunga e tutti i sommelier di Ais Fermo; Betta e Patrizia per tutto; Marcella per gli allestimenti. Ancora un grazie a tutte le aziende produttici che hanno partecipato, sia come espositori che come fornitori dei prodotti utilizzati per la somministrazione”.