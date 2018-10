PORTO SAN GIORGIO - Una malattia cronico-degenerativa di grande impatto sociale e destinata a crescere in maniera esponenziale. La comunità diabetologica marchigiana e i professionisti ne parleranno a Villa Bonaparte.

Sabato prossimo, 13 ottobre, a Villa Bonaparte di Porto San Giorgio, si terrà il congresso regionale Marche AMD-SID dal titolo “Il Diabete Mellito e le sue complicanze: il team multidisciplinare nel processo di cura”.

Il diabete mellito è la malattia cronico-degenerativa di maggior impatto sociale, in Italia la prevalenza attuale è del 5.4 % e tale percentuale è destinata a crescere in maniera esponenziale, sia per lo sviluppo di nuovi casi, sia per l’allungamento della vita media. Se non curato, può danneggiare il cuore, i vasi sanguigni, il rene, l’occhio e il sistema nervoso centrale e periferico.

Le complicanze croniche del diabete mellito coinvolgono circa il 20-30% delle persone con diabete e sono la causa principale di morbilità, mortalità e la causa più frequente di ospedalizzazione (i casi sono circa il doppio rispetto ai soggetti non diabetici e tale voce rappresenta circa la metà del costo totale della malattia diabetica).

Il congresso, con l’organizzazione della dott.ssa Elena Tortato, presidente dell’Associazione Medici Diabetologi della regione Marche e responsabile della UOSD Diabetologia dell’AV4 di Fermo, ha come razionale l’approfondimento delle conoscenze dei fattori di rischio e dei meccanismi fisiopatologici che sono alla base dello sviluppo e progressione delle complicanze e delle innovative strategie di prevenzione e cura.

Il congresso vedrà la partecipazione della comunità diabetologica marchigiana e tutti quei professionisti che quotidianamente operano fianco a fianco nella cura della persona con diabete. Saranno presenti cardiologi, nefrologi, oculisti, neurologi, infermieri, dietisti, podologi e rappresentanti dell’associazione pazienti diabetici. Ci saranno sessioni dedicate al cuore, al rene, all’occhio e al sistema nervoso. Il congresso si prefigge come obiettivo la condivisione con il team multidisciplinare delle novità in campo diabetologico al fine di favorire la creazione di percorsi di cura integrati tra vari professionisti coinvolti.

Un’opportunità preziosa di aggiornamento su tematiche che caratterizzano e qualificano le diverse figure professionali, per migliorare le conoscenze, la gestione e la terapia delle complicanze croniche della malattia diabetica.