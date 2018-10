FERMO - Da mezza Italia al piazzale del Duomo per condividere la passione per la Panda e il fuoristrada percorrendo sentieri alla scoperta del territorio

di Alessandro Giacopetti

Domenica 28 ottobre si rinnova per il quarto anno il raduno Fiat Panda 4×4 Sentieri Fermani, nato dalla passione per l’intramontabile modello della casa automobilistica torinese. Un gruppo di persone appassionate anche di fuoristrada che, una volta entrati nella comunità del forum panda4x4.com, ha iniziato a partecipare a raduni in giro per l’Italia. Da qui a voler fare un raduno nel centro di Fermo, il passo è stato breve, da parte degli organizzatori Luca Giacobbi, Giampaolo Ferroni, Fabio Farina e il Marsia Club Fuoristrada (Sandro Marziali, Carlo Damiani, Michel Mallard). Insieme sono riusciti a creare percorsi sempre nuovi ogni anno che hanno riscosso un buon successo tra i partecipanti. “La nostra intenzione oltre quella di fare fuoristrada – spiega Luca Giacobbi – è anche far conoscere la città di Fermo a tutti i pandisti che vengono non solo dal nostro territorio ma anche da fuori regione: Toscana, Piemonte, Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna, per fare alcuni esempi”. Alle ore 8 è previsto il ritrovo al Duomo, nella parte più alta della città, mentre alle 9 la carovana partirà per un giro turistico, con percorso in fuoristrada che potrà essere effettuato solo da quei veicoli dotati di particolari pneumatici.



Per il consigliere comunale con delega al centro storico, Luigi Rocchi: “E’ sempre un piacere ospitare questo tipo di eventi in centro storico. Un appuntamento che si rinnova per il quarto anno per far conoscere il patrimonio storico, artistico, paesaggistico a pandisti che vengono anche da fuori regione. Un plauso, quindi, agli organizzatori”.