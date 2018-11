ARTE - Inaugurazione domenica 18 novembre alle ore 18 nella sala Paolo VI del Santuario della Santa Casa. A dicembre sarà ospitata anche nella Chiesa dell’Addolorata del Comune del Comune fermano

Domenica 18 novembre, alle ore 18 a Loreto presso la sala Paolo VI del Santuario della Santa Casa, verrà inaugurata la mostra “Nella terra dei Fioretti”, dedicata al pittore monsanpietrino Oscar Marziali, che sarà visitabile fino al 6 gennaio 2019 a Loreto presso le Cantine del Bramante della Delegazione Apostolica di Loreto e da dicembre anche presso la Chiesa dell’Addolorata del Comune di Monte San Pietrangeli.

Pittore marchigiano definito come “francescano” in quanto da sempre affascinato dal carisma di San Francesco d’Assisi, Marziali raffigurò molte scene ambientate nella cosiddetta “Terra dei Fioretti”, ovvero le Marche, dove il francescanesimo si è rapidamente diffuso e si è fortemente sviluppato, caratterizzato da una particolare vicinanza con il sentire popolare.

La mostra a Loreto, di carattere antologico e con secondo polo espositivo a Monte San Pietrangeli, paese natale dell’artista, rappresenta un importante evento per far conoscere le doti umane e pittoriche di Marziali, un artista ancora poco conosciuto al grande pubblico, che merita invece un vivo interessamento e un’attenta riflessione.

Tra i promotori dell’esposizione vi è la Regione Marche, il Comune di Monte San Pietrangeli, la Delegazione Apostolica della Santa Casa di Loreto, la Abaco Società Cooperativa e la testata scientifica di francescanesimo umbro-marchigiano Il Sentiero Francescano.

Numerose le altre istituzioni a supporto, tra le quali il Comune di Loreto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, la Fondazione Opere laiche e Casa Hermes, la Banca Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, l’Azienda Agricola Santa Casa, l’UCID – Gruppo Marche e Tecnostampa.

Sullo sfondo di questo evento è collocata la crescente consapevolezza del territorio marchigiano del grandissimo spessore “francescano” che lo permea, alle porte del 2019 che vedrà importanti celebrazioni dell’ottocentenario del passaggio del Poverello d’Assisi ad Ancona in partenza per la Terra Santa, e il varo da parte della Regione di “cammini francescani” a fondi europei.

“Sono trascorsi oramai venti anni – commenta il sindaco Casenove – dall’ultima mostra a Monte San Pietrangeli del pittore locale Oscar Marziali. In quel lontano 1998, l’allora sindaco, il prof. Amedeo Iacopini, amico e cultore del Marziali, molto si adoperò per realizzare una esposizione dedicata al nostro illustre concittadino. Quella che si propone questa volta è una mostra diversa, più ampia e frutto della collaborazione tra il Comune di Monte San Pietrangeli, che ha promosso l’iniziativa, e la Santa Casa di Loreto, presso la quale il Marziali lavorò intensamente, specie negli ultimi anni della sua vita. Due luoghi, quindi, per un unico evento: Monte San Pietrangeli e Loreto. Una mostra che intende porgere il giusto tributo ad un artista poco noto, o almeno non quanto le sue qualità meriterebbero. Ma per il nostro piccolo Comune, colpito come molti nelle Marche dagli eventi sismici del 2016 e 2017, Marziali è anche un simbolo di rinascita. La Chiesina dell’Addolorata, infatti, affrescata nella metà degli anni ‘20 del secolo scorso proprio dal Marziali, è stato il primo luogo di culto riaperto recentemente dopo le ferite del sisma. Ed è proprio nella Chiesa dell’Addolorata, così tanto amata dai cittadini, che abbiamo simbolicamente voluto allestire la parte della mostra di Monte San Pietrangeli: uno spazio che di per sé è una piccola pinacoteca di opere del Marziali, a cui se ne aggiungono altre da collezioni private con la proiezione di video sulla vita e le opere del pittore. Un evento quindi che si inserisce nel solco delle tante iniziative regionali volte a valorizzare il nostro territorio, specie in questo difficile momento: un monito a ripartire dalle nostre bellezze”.