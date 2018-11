FERMANO - Parla la vedova del 34enne che il 22 novembre ha perso la vita sulla Mezzina, a Campiglione di Fermo. E si rivolge a tutti coloro che sono vicini a lei e alla famiglia. Lanciando un appello ad aiutare chi ogni giorno è in campo per salvare vite, proprio come fatto dal suo Alessio e dal suocero Pasquale

“Amici e colleghi preziosissimi del mio caro marito Alessio Monaldi, mi trovo quest’oggi a scrivere per ringraziarvi di cuore per tutto l’affetto dimostratomi sabato 24 novembre alla commemorazione per Alessio“. A parlare, o meglio a scrivere è Manuela Luca, moglie del 34enne Alessio Monaldi, tragicamente scomparso lo scorso 22 novembre sulla Mezzina, a Campiglione di Fermo. Poche righe, toccanti. Dove si prova a far tamponare il dolore immenso per la drammatica perdita con il ringraziamento, per quanto fatto e provato, a tutti coloro che da quel fatale giorno, sono stati vicini alla vedova e alla famiglia Monaldi.

“La vostra vicinanza – scrive Manuela Luna anche per conto della famiglia Monaldi – è balsamo per il mio cuore e per noi tutti familiari. In questi giorni Alessio è sempre molto presente nelle mie giornate e nei miei pensieri, inoltre come tutti sapete i suoi molteplici impegni non si possono arrestare in un attimo. Il calore delle vostre belle parole per lui mi danno tanta forza. Di nuovo voglio ringraziarvi per le locandine dedicategli, i fiori ma soprattutto per le offerte lasciate in nome di Alessio che saranno devolute per intero, in parti eque, alle associazioni presso le quali Ale prestava servizio da volontario, ossia la Croce gialla Montegranaro, la Volontari Soccorso Monte San Pietrangeli e la Misericordia Montegiorgio.

Vorrei aggiungere che queste associazioni e onlus che esistono da anni hanno bisogno del nostro sostegno non solo in queste circostanze ma anche nella vita di tutti i giorni, Alessio e suo papà Pasquale hanno fatto un gran lavoro sia come volontari che come divulgatori, con i loro istruttori, per le manovre salvavita di primo soccorso anche grazie al sostegno di Irc comunità organizzazione no-profit, di cui Alessio era referente regionale Umbria e Marche. Vorrei ringraziarli perché mi sono vicini anche moralmente. Grazie a tutti”.