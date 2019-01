SERIE C - Gialloblù per proseguire la serie positiva. La Giana Erminio non vince da 8 turni, è ultima della classe ma ha cambiato allenatore e può essere insidiosa. Tra i convocati riappare dopo cinque mesi il portiere Valentini che "scalza" Ginestra. Le spiegazioni del dg Conti che traccia anche l'identikit della punta che arriverà

di Paolo Bartolomei

FERMO – Penultimo turno infrasettimanale (l’ultimo, da calendario, sarà Fermana-Gubbio il 12 o 13 febbraio), 3° di ritorno. La truppa canarina è già partita per la Lombardia dove giocherà (per la prima volta nella sua storia) a Gorgonzola contro il Giana Erminio, squadra che è stata battezzata così in onore del sottotenente degli alpini Erminio Giana, nato a Gorgonzola e caduto nella prima guerra mondiale a soli 19 anni.

Si gioca domani, martedì alle ore 18,30; sull’assurdità di questi giorni e orari è stato già detto in tutte le lingue; nonostante ciò una ventina di impavidi tifosi canarini domani saranno sugli spalti del “Città di Gorgonzola”, impianto senza curve di poco più di 3000 posti. Per tutti gli altri c’è la diretta su www.elevensport.it alla modica cifra di 3,9 euro.

Dopo il 5-0 subito ad Imola sabato, l’ultimo posto in classifica, soli 3 punti conquistati nelle ultime 8 partite e la vittoria che manca dal 25 novembre, la società biancazzura ha esonerato Bertarelli e richiamato in panchina Cesare Albè, che ha allenato ininterrottamente i lombardi dal 1994, portandoli dalla Promozione (dove hanno militato per l’ultima volta sette anni fa) fino al professionismo per la prima volta nella loro storia.

Il Giana fu promosso in D nel 2013, quindi contemporaneamente alla Fermana, con la differenza che i lombardi vinsero subito il primo campionato di quarta serie e approdarono in Lega Pro dopo appena un anno. Albè non aveva abbandonato il club gorgonzolese poiché lo scorso anno era stato promosso a vicepresidente.

La Fermana ha archiviato il periodo nero di dicembre con due vittorie consecutive, a Verona e in casa contro il Salò, che l’hanno portata a quota 34 con 11 turni di anticipo rispetto allo scorso campionato. Per la salvezza certa mancano al massimo dieci punti, da fare in 17 partite.

Cioè gli stessi punti che i canarini conquistarono nel medesimo numero di gare nei due peggiori gironi di andata della loro storia: quello di serie B (1999/00) e l’ultimo di C1 (2005/06). Cosa significa questo paragone? Che la squadra gira molto meglio di quelle due, quindi il traguardo, nella peggiore delle ipotesi, sarà raggiunto in tempo. Nella migliore prospettiva invece sarà conquistato tra poche settimane e a quel punto si vedrà l’ambizione (ma anche forze e fiato ancora a disposizione) della squadra per puntare a conquistare il miglior piazzamento play off, perché poi gli spareggi sono un altro campionato a parte.

L’ambizione della società invece la scopriremo nei giorni 27-31 gennaio quando si concluderà il calciomercato di rafforzamento.

Il dg Conti ha detto che la punta centrale arriverà molto probabilmente (ma non è detto ancora al 100%, quindi non è vero che è stata già presa ma il nome è “top secret”), che lui preferisce prenderla di categoria, perché è meglio se conosce il campionato, e che abbia già giocato in modo che sia ben allenata. Dovrebbe trattarsi di un giovane uscito da poco dai vivai ma che abbia già fatto molte presenze in prima squadra oppure over ma da poco. E che ovviamente costi poco. Questo è l’identikit della cosiddetta prima scelta.

Nessun problema in difesa dove la Fermana, con 15 reti subite, è la squadra meno perforata del girone insieme alla Vis Pesaro. Per l’attacco invece (solo 14 centri) hanno fatto meglio dei canarini tutti (anche la Giana), ad eccezione solo di Fano, Renate e Albinoleffe. Altro neo: serve fare più punti fuori casa.

I CONVOCATI: TORNA VALENTINI, FUORI GINESTRA – Nel frattempo però c’è Gorgonzola, e poi sabato il Renate; a proposito, le previsioni per sabato a Fermo danno neve abbondante, vedremo se saranno confermate.

Tra i 22 convocati per domani non c’è Ginestra, che già sabato in un primo momento sembrava non esserci e poi è riapparso dopo alcune ore. “Domani torna Valentini dopo 5 mesi di assenza per l’operazione al crociato – spiega il dg Conti – e siccome abbiamo anche Marcantognini e Pavoni, diamo più spazio ai giovani per valorizzarli. Valentini già da tre settimane fa tutto. Ginestra era arrivato a Fermo per fare il secondo di Valentini, lui lo sa bene, e quest’anno è diventato titolare perché Valentini si è infortunato“.

Questa è la spiegazione ufficiale e ne prendiamo atto, d’altronde finché la squadra gira bene e vince, a nessuno interessa altro, perché la cosa più importante è quella.

PORTIERI: Marcantognini, Pavoni, Valentini; DIFENSORI: Ceriani, Clemente, Comotto, Sarzi Puttini, Sperotto, Scrosta, Soprano; CENTROCAMPISTI: Fofana, Giandonato, Iotti, Misin, Marozzi, Maurizi, Urbinati; ATTACCANTI: Contaldo, Cremona, Lupoli, Nepi, Zerbo.

LE PAROLE DI FLAVIO DESTRO: “Abbiamo cercato di azzerare subito la partita disputata perché il campionato impone questi ritmi per cui, non è facile, ma è per tutti così. La gara che andremo ad affrontare ha tantissime insidie: la Giana Erminio è una squadra che ha perso in malo modo nell’ultima partita, ha cambiato allenatore e troveremo una compagine arrabbiata. Di solito questo porta a fare grandi prestazioni. Non dico che dobbiamo avere timori particolari, ma che dobbiamo considerare e dare peso a tutto ciò che tutto. Non dobbiamo guardare né risultato precedente, né la classifica. È proprio la partita simbolo dell’umiltà che chiedo sempre“.

È partito verso Gorgonzola, dunque, anche il portiere Mattia Valentini, una buona notizia, come conferma mister Destro: “Si, è una bella notizia. Il ragazzo lo abbiamo visto bene, magari non è ancora pronto, però è bello che possa respirare l’aria del gruppo“.

ARBITRO – Mario Saia di Palermo, nessun precedente con la Fermana; assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Federico Pragliola di Terni.

ARTICOLI CORRELATI