Nuova grafica, degustazioni e tanti eventi: Porto Sant’Elpidio protagonista a Tipicità

Con una nuova grafica fresca ed accattivante la Città di Porto Sant’Elpidio rinnova anche per l’anno 2019 la presenza a Tipicità dal 9 all’11 marzo, presso il Fermo Forum, la più importante manifestazione sul territorio dedicata alle eccellenze locali.

Uno spazio desk per promuovere gli eventi della stagione 2019 a cominciare dal tanto atteso Primo Maggio e naturalmente valorizzare le peculiarità della tradizione gastronomica elpidiense attraverso iniziative come Stoccofest in Tour che consente di consumare, durante tutto l’arco dell’anno, una cena completa a base di stoccafisso a prezzo promozionale nei ristoranti aderenti.

I ristoratori di Porto Sant’Elpidio saranno inoltre, anche per il 2019, protagonisti di Vola il Menù, il menù completo a prezzo speciale nei ristoranti aderenti con la novità delle specialità di carne della tradizione marchigiana. Chi vorrà visitare lo spazio espositivo potrà ricevere informazioni sul ricco programma degli eventi estivi, avrà occasione di ritirare gratuitamente la nuovissima brochure promozionale di recente realizzazione e le cartoline con le immagini più significative della città.

Sabato e domenica pomeriggio sono previsti piccoli spazi degustazione offerti in collaborazione con il ristorante Il Giardino, la Cantina dei Colli Ripani ed il Panificio Corva. Un prestigioso evento all’Accademia, domenica 10 marzo alle ore 13 vedrà protagonista lo chef Massimiliano Mandozzi che dalla regione Marche è arrivato alle più blasonate cucine internazionali e che rielaborerà con religioso rispetto le materie prime della tradizione in un entusiasmante show cooking. Presenzierà anche la moglie Elnava De Rosa, chef pasticcere che produrrà un proprio piatto.

Interverranno, oltre a Enrico Derflingher, Presidente di Euro – Toques International, unica associazione riconosciuta dalla Commissione Europea per la difesa della qualità degli alimenti, anche l’Assessore al Turismo Elena Amurri: «Sono felice di essere presente anche quest’anno a Tipicità con uno stand. La manifestazione è ormai un appuntamento doveroso nel calendario di promozione fieristica ed ha assunto una rilevanza notevole ben oltre i confini territoriali, con ospiti riguardevoli e collaborazioni di livello internazionale. La presenza di quest’anno si arricchisce di una nuova veste grafica, già presentata alla Bit 2019 e che ci accompagnerà in armonia con la nuova brochure di Porto Sant’Elpidio presentata proprio in questi giorni. Come sempre non mancheranno i momenti di degustazione grazie alla collaborazione di alcune attività commerciali della Città, il ristorante Il Giardino, la Cantina dei Colli Ripani ed il Panificio La Corva che ringrazio. Quindi non ci sono scuse per non venirci a trovare».