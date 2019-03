Un Montani d’oro (e d’argento):

trionfo in Cina per l’istituto fermano

PECHINO - Gli studenti si sono aggiudicati il primo premio con il progetto della chimica e il secondo posto (ma in realtà il primo come progetto singolo) per il “mini make faire”

... lunedì 25 Marzo 2019 - Ore 15:48