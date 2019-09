di Nunzia Eleuteri

Dopo i festeggiamenti a Porto San Giorgio per i 65 anni dalla fondazione della locale sezione Avis (leggi articolo), un altro importante traguardo raggiunto dall’associazione merita tutta l’attenzione del territorio: i 50 anni della sezione comunale di Monte San Pietrangeli. Tanto l’impegno degli iscritti, guidati dal giovanissimo presidente Massimo Toscana, per l’organizzazione di un week end ricco di appuntamenti.

La Sala Europa ha ospitato ieri sera, venerdì 27 settembre, il convegno dal titolo “Sport e Solidarietà: insieme per la vita” nel quale è spiccata la testimonianza di Marina Romoli, ex campionessa di ciclismo ora in carrozzina a seguito di un incidente.

Sempre ieri, è stata inaugurata la mostra di disegni realizzati dai bambini della scuola primaria sul tema del dono.

Un coinvolgimento degli studenti con uno sguardo al futuro dell’associazione perché proprio dai giovani bisogna partire per veicolare il messaggio di impegno sociale nella quotidianità.

Presenti, accanto al presidente della sezione festeggiata, anche il presidente e il vice presidente dell’Avis provinciale di Fermo, rispettivamente il dott. Franco Rossi e l’avv. Giovanni Lanciotti. Mentre, per domani, è previsto l’arrivo del presidente nazionale Avis, dott. Briola. La giornata inizierà alle 9:00 con il corteo per la deposizione della corona di alloro presso il parco della Rimembranza e una visita al cimitero per ricordare tutti gli iscritti scomparsi. Ci sarà poi l’inaugurazione del restaurato monumento del donatore in Via Murri che vedrà la presenza del corpo bandistico “Mauro Cecchini”. Alle 11 si proseguirà con la santa messa nella cripta della chiesa Collegiata di San Lorenzo e Biagio mentre il pranzo sociale sarà a Villa Sofia dove, alla presenza del presidente nazionale Avis, saranno consegnate le benemerenze ai soci donatori.

