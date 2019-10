FERMANO - Segnalati, da società Autostrade, 11 chilometri in direzione sud. Polizia stradale e polizia municipale in campo per limitare i disagi

“Un incubo”, oppure “staccare dal lavoro e tornare a casa dovrebbe essere un sollievo. E invece…guardate che caos”, sono solo un paio dei commenti, quelli almeno non censurabili, degli automobilisti che oggi pomeriggio si sono ritrovati imbottigliati in A14 viaggiando in direzione sud. Da Civitanova Marche, infatti, l’autostrada si è trasformata in un lunghissimo serpentone di auto e mezzi pesanti in marcia a passo d’uomo, nella migliore delle ipotesi. Altrimenti stop in attesa di tornare a ingranare la prima. In cifre code e rallentamenti, come segnalato dalla stessa società Autostrade, di 11 chilometri in direzione sud.

Praticamente tutto il tratto fermano paralizzato, e praticamente il tratto in cui è in vigore, a seguito del provvedimento giudiziario di sequestro su alcuni cavalcavia, il restringimento del transito a una sola carreggiata (leggi l’articolo). E chi è uscito al casello di Porto Sant’Elpidio, di certo, non ha tirato un sospiro di sollievo. Sì perché, si sa, basta pochissimo per replicare il caos in autostrada anche sulla statale Adriatica che con l’A14 in tilt diventa l’unica grande arteria di scorrimento del Fermano. E così infatti è stato. A regolare il traffico, in campo la polizia stradale di Fermo e la polizia municipale di Porto San Giorgio che, presidiando i principali incroci, hanno cercato di fare il possibile per non far bloccare del tutto la circolazione. Missione se non impossibile, sicuramente difficilissima. I restringimenti alla transito sull’A14, sommati al fisiologico traffico in direzione sud sull’autostrada, hanno infatti concretizzato quello che gli ‘esperti del settore’ davano infatti per inevitabile.

g.f.