IPPICA - Nella prima serata di ieri ecco concretizzarsi gli accoppiamenti tra i cavalli e le municipalità partecipanti alle trentunesima edizione della kermesse che prenderà vita domenica prossima, 10 novembre, all'interno dell'ippodromo San Paolo di Montegiorgio. A battagliare per il 2019 ben ventisette centri in arrivo da Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana ed Umbria

MONTEGIORGIO – Ieri sera (mercoledì 6 novembre), nel salone dell’ippodromo San Paolo, grande festa con il galà per gli abbinamenti.

Erano presenti tutti i 27 comuni partecipanti, o direttamente o con dei delegati. La serata si è aperta con la preparazione delle tre batterie e poi momenti di grande suspense con l’abbinamento dei cavalli che prenderanno parte alla XXXIesima edizione del Palio dei Comuni “Lanfranco Mattii” .

Ecco svelati gli abbinamenti. Cokstile correrà per Montegiorgio, Raissa Sere per Loreto, Arazi Boko per Monte Urano, Vesna per Castelfrentano, Vanesia Ek per Rapagnano, Pantera Del Pino per Sant’Elpidio a Mare, Pocahontas Diamant D per Mogliano, Primavera As per Amandola, M. T. Insider per San Benedetto del Tronto, Von Wise As per Petritoli, Billie De Montfort per Fermo, Vernissage Grif per Magliano Di Tenna, Unno Del Duomo per Porto Sant’Elpidio, Vanguardia per Grottazzolina, Vincent Sm per Gualdo Tadino, Orion Tilly per Servigliano, Victor Bebo per Falerone, Shiva Ferm per Montecatini Terme, Van Helsing Font per Assisi, Venanzo Jet per Montegranaro, Jeepster per Massa Fermana, Toscarella per Civitanova Marche, Uisconsis Vol per Campofilone, Uftedmar per Santa Vittoria in Matenano, Zabaione Spav per Montechiarugolo, Zooper per Ascoli Piceno, Visa As per Montappone.

