Mareggiate, Alessandrini (Pd) al vetriolo contro Putzu e Marcozzi: “Ci scusiamo con tutti, ma altro non sappiamo fare, se non lavorare”

PORTO SANT'ELPIDIO - "Grazie ai loro interventi - scrive Alessandrini sarcastico replicando ai due esponenti di centro destra - oggi la città di Porto Sant'Elpidio è più sicura ed al riparo da mareggiate eccezionali, come quelle verificatesi in questi giorni"

“Ringraziamo a nome di tutta la città per ‘i contributi puntuali e tecnicamente ineccepibili’ di Putzu e della Marcozzi”. E’ quanto mai sarcastica la replica del segretario provinciale del Partito Democratico Fabiano Alessandrini agli attacchi politici degli esponenti di Fratelli d’Italia con Andrea Putzu e Forza Italia con Jessica Marcozzi, dopo il danni disastrosi delle mareggiate sulla costa elpidiense e non solo. Dito puntato da parte di Putzu e Marcozzi contro l’assenza di progettualità del governatore Ceriscioli e della sua giunta regionale.

“Grazie ai loro interventi – scrive Alessandrini replicando ai due esponenti di centro destra – oggi la città di Porto Sant’Elpidio è più sicura ed al riparo da mareggiate eccezionali, come quelle verificatesi in questi giorni, non solo a Porto Sant’Elpidio ma, per puro caso in tutto l’Adriatico, dalla Puglia fino a Venezia. Ci stupiamo che di fronte a tanta competenza, i vari governi di centrodestra, da Berlusconi a Galan, fino all’attuale governatore del Veneto Zaia, non li abbiamo chiamati per risolvere il problema dell’acqua alta a Venezia! Uno spreco di competenze! In compenso il buon Putzu è stato chiamato a Roma a fare il portaborse di Giorgia Meloni, altro che la consulenza di Pompozzi”.

Alessandrini aggiunge: “Nel frattempo il Sindaco Franchellucci, il Consigliere Regionale Giacinti e l’assessore Cesetti, insieme al ‘vituperato’ Presidente Ceriscioli, ignari di poter contare anche loro su queste indiscusse competenze, continueranno, in silenzio, a lavorare al piano della costa, a mettere a disposizione i fondi per gli interventi previsti e ad assistere in tutti i modi possibili e soprattutto reali, la città di Porto Sant’Elpidio e gli operatori danneggiati. Ci scusiamo con tutti, ma altro non sappiamo fare, se non lavorare!”