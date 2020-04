TERREMOTO - Il presidente Anci Marche: "Con un sindaco come commissario il ponte è già pronto"

“Per la ricostruzione post sisma 2016 se anche noi avessimo avuto le stesse regole, considerando i sindaci che abbiamo, sono convinto che oggi non ci troveremmo a 4 anni da quella tragedia, con una ricostruzione sia pubblica che privata ancora tutta da avviare. Nel nuovo commissario Legnini le Anci terremotate (coordinate dallo stesso Mangialardi) stanno trovando un interlocutore capace e competente. Occorre replicare il modello Genova per il Sisma del Centro Italia. Lo abbiamo sempre chiesto e oggi lo ribadiamo con grande determinazione convinti che sia l’unica strada possibile per dare una svolta a questa emergenza. Per questo chiediamo che il Governo e il Parlamento diano seguito alla proposta inoltrata dal Commissario Legnini che è stata licenziata dal coordinamento delle Anci terremotate. Al suo fianco avrà 120 sindaci di cui 80 delle Marche, e le strutture delle 4 Anci che ne sosterrebbero e agevolerebbero l’azione. Ogni altro rinvio o soluzione diversa provocherebbe solo ulteriori ritardi accrescendo il senso di frustrazione e di rassegnazione che i cittadini e i sindaci del cratere già avvertono molto forte” ha concluso.

Sostieni Cronache Fermane

Cari lettori care lettrici,

da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.

Grazie

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":