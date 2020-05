COVID - Sul fronte regionale sono tre i decessi registrati ieri. Si tratta di due donne rispettivamente di 77 e 81 anni, e un uomo di 64 anni. Salgono così a 933 (includendo anche quello di Sergio Renzi) i decessi nelle Marche dall'inizio del contagio. L'età media delle persone decedute è di 80,4 anni e per il 94,6% con patologie pregresse

Non certo una giornata rasserenante come le ultime, quella vissuta oggi all’ospedale Murri di Fermo. Sì perché dopo un periodo di tregua, oggi purtroppo al nosocomio fermano è spirato l’84enne Sergio Renzi , noto imprenditore elpidiense. Ma, a voler trovare una notizia positiva in una giornata di lutto, al Murri scendono ancora i ricoveri. Oggi infatti sono 18, uno in meno rispetto a ieri, i pazienti ricoverati per Coronavirus, di cui 4 in Terapia intensiva. Sono invece 425 le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare di cui 125 con sintomi.

